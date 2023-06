Cerimonia chiusura ‘Cinemind’, il cinema per integrare a Campobasso

CAMPOBASSO – ‘Scarpette’ è il titolo del cortometraggio più votato dagli oltre 200 studenti che hanno affollato l’Auditorium della Fondazione Molise a Campobasso per la giornata conclusiva della seconda edizione della rassegna ‘Cinemind’. Un cortometraggio realizzato interamente dai ragazzi del Cpia Alberto Manzi di Campobasso con il supporto del regista Fausto Franchi. La manifestazione che in questa edizione è stata dedicata ai temi dell’inclusione e della sostenibilità è stata portata avanti nel corso dell’anno scolastico 2022/23 presso i plessi dei Centri di Istruzione per adulti (Cpia3) di Roma e Campobasso e ha visto la partecipazione di oltre 1.000 ragazzi tra migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

“Un progetto che ha regalato emozioni e professionalità- ha dichiarato Valeria Ferra, dirigente scolastico del Coia di Campobasso- che ci ha consentito di stabilire un contatto emapatico con i nostri studenti, che sono per la maggioranza stranieri”.

Molto apprezzato anche il cortometraggio ‘Un due tre stella’ realizzato dagli studenti del Cpia3 di Roma, con il supporto del regista Matteo Di Liberato.

Entrambi i lavori sono il risultato dei laboratori cinematografici promossi dalla società di produzione 8Moon nell’ambito del programma nazionale cinema e immagini della scuola promosso dal Mic (ministero della Cultura) e dal Mim (ministero dell’Istruzione del Merito).

Secondo Ada Maurizio, dirigente del Cpia3 di Roma si tratta di un progetto di alto livello “che coniuga passione e professionalità ed entra nella nostra scuola, che spesso è considerata una scuola di serie B, ma che invece rappresenta un asset determinante per il nostro Paese se non altro perché siamo l’unica istituzione scolastica che realizza percorsi di alfabetizzazione per stranieri immigrati e rifugiati, come è attualmente il caso di tanti giovani ucraini presenti nel nostre aule”.

Tanti gli interventi delle autorità locali, tra cui il vice presidente della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, che hanno apprezzato il carattere educativo e innovativo del progetto.

L’appuntamento è per il prossimo anno per la terza edizione di ‘Cinemind’, che oltre alla partecipazione di scuole prevederà una sezione dedicata ai professionisti del cinema.