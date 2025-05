CAMPOBASSO – Nella serata di ieri, in Campobasso, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, è avvenuta la cerimonia di consegna del “Premio San Giorgio” per l’anno 2024 al Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, da parte del Prof. Giuseppe Reale, Presidente del Centro Studi Molisano, nelle mani del Comandante Regionale, Gen. B. Luca Cervi.

Il “Premio San Giorgio”, istituito a partire dall’anno 2013 e oggi giunto alla sua XII edizione, viene conferito annualmente dal Consiglio Direttivo del Centro Studi Molisano ad una persona, un’associazione o un’istituzione – molisane o, comunque, che abbiano operato in Molise o in favore del territorio e della popolazione molisana – che si siano particolarmente distinte in uno o più campi della conoscenza umana, in particolare in quello artistico, storico, giuridico, economico, sociale, scientifico ovvero per l’impegno dimostrato nella salvaguardia dei valori etici, della legalità e della formazione culturale.

Per l’anno 2024 il Centro Studi Molisano ha deliberato di conferire alla Guardia di Finanza del Molise l’importante riconoscimento, per suggellare il traguardo dei 250 anni di storia del Corpo tributato per lo scorso anno a un’Istituzione che, in una società complessa e in continua evoluzione, ha saputo affrontare sempre nuove sfide, adeguandosi al mutamento degli scenari operativi e divenendo una moderna Forza di Polizia, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese e a difesa delle libertà economiche dei cittadini, fedele al motto scelto per il 250° Anniversario di fondazione del Corpo, “Nella tradizione il futuro”.

L’evento, che ha visto la partecipazione delle maggiori Autorità regionali, si è aperto con la lettura dell’indirizzo di saluto del Rettore del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, Dott.ssa Rossella Gianfagna, cui sono seguiti gli interventi dell’Avv. Giuseppe Biscardi e del Dott. Giuseppe Iacobacci del Centro Studi Molisano, moderati dal Prof. Giuseppe Reale.

Il Generale Cervi, nel suo intervento, ha voluto, tra l’altro, esprimere sentimenti di profonda gratitudine e parole di vivo ringraziamento per la stima manifestata al Corpo e al Comando Regionale Molise in particolare, testimoniata dall’importante premio ricevuto, che conferisce ulteriore lustro alla Guardia di Finanza e all’operato di tutte le Fiamme Gialle molisane che, quotidianamente, agiscono per fornire un solido presidio di legalità volto a prevenire, ricercare e contrastare ogni forma di illecito che possa compromettere le finanze e lo sviluppo dell’economia della regione.