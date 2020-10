Chiusura al traffico di C.da Macchia a Campobasso: ecco l’ordinanza

CAMPOBASSO – É stata firmata l’ordinanza di Polizia Stradale dal titolo: “Chiusura al transito veicolare della strada comunale – C.da Macchie dal 19 al civico 98-A”. La stessa prevede la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto della strada comunale denominata C.da Macchie e precisamente dal 19 al civico 98-A interessato dal movimento franoso. Di seguito il testo integrale.

IL DIRIGENTE

Premesso che

– è stata segnalata una situazione di pericolo lungo la strada comunale denominata C.da Macchie e precisamente dal 19 al civico 98-A;

– dalle indagini all’uopo esperite dal Tecnico Comunale emerge che:

1. il dissesto del manto stradale e frana di parte della carreggiata presente, è tutt’ora in atto;

2. stante la necessità di ulteriori opportune verifiche tecniche, si richiede la chiusura al transito veicolare del tratto di strada interessata;

Preso atto che il Tecnico Comunale ha evidenziato la pericolosità della situazione e ha proposto gli immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in sicurezza provvisoria del sito e della zona circostante;

Considerato che, stante la situazione sopra evidenziata si potrebbero verificare ulteriori peggioramenti dell’erosione della sede della strada di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere tempestivamente a vietare il transito di veicoli e persone in prossimità della zona interessata, e di dover transennare provvisoriamente la zona per preservare l’incolumità delle persone;

Atteso che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone;

ORDINA

1. l’interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto della strada comunale denominata C.da Macchie e precisamente dal 19 al civico 98-A interessato dal movimento franoso, secondo la proposta tecnica citata in premessa;

2. l’apposizione, presso il suddetto tratto di strada interessato, dell’idonea segnaletica di divieto di transito e di pericolo prescritta dal Codice della Strada;

DISPONE

Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso:

– al Sig. Sindaco;

– Urp;

– alle forze di Polizia Territoriali competenti.

Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dall’ art. 6 del C.d.S..

AVVERTE

