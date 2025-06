REGIONE – Da domani, domenica 8 giugno, a giovedì 25 settembre si rinnova l’appuntamento con la campagna del Ministero della Cultura che consente la visione di film sul grande schermo a un prezzo speciale. Torna infatti l’iniziativa “Cinema Revolution” (13 giugno-20 settembre), che anche quest’anno include le due edizioni 2025 di “Cinema in Festa”, appuntamento di cinque giorni a giugno (8-12 giugno) e a settembre (21-25 settembre) lanciato per cinque anni (2022-2026) da ANEC e ANICA con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

“Dopo aver incassato risultati straordinari nelle passate edizioni, con ‘Cinema Revolution 2025’ diamo il via a un’altra stagione – il commento del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – di promozioni e titoli attesissimi. Prezzo ridotto del biglietto al pubblico e ricca programmazione (anche grazie alla presenza di prodotto internazionale) rappresentano un connubio vincente, che siamo certi contribuirà ad alimentare negli spettatori la voglia di vivere l’emozione del cinema su grande schermo anche questa estate”.

Dal 13 giugno al 20 settembre il biglietto per la visione di titoli italiani ed europei sarà accessibile a soli 3,50 euro perché il resto lo mette il Ministero.

Durante le due edizioni dell’iniziativa “Cinema in Festa” prezzo bloccato a 3,50 euro per tutti i film.