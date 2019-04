Città del tartufo, vicepresidenza al sindaco di San Pietro Avellana

SAN PIETRO AVELLANA – Il tartufo di San Pietro Avellana alla ribalta nazionale come simbolo dell’eccellenza enogastronomica molisana. Francesco Lombardi, sindaco del Comune altomolisano noto per il prezioso fungo e celebrato quest’anno con la 30a edizione della Fiera del Tartufo Nero in programma il 10-11 agosto, è stato riconfermato alla vicepresidenza dell’Associazione nazionale ‘Città del Tartufo’, realtà che unisce 50 località italiane che si distinguono per la produzione, valorizzazione e promozione turistica del pregiato re dei boschi e delle tavole. La nomina è avvenuta in occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione a Scheggino (Perugia).

“Sono grato all’Associazione per avermi ridato fiducia e sono convinto che questa sia un’opportunità importante per far conoscere il nostro tartufo anche oltre i confini nazionali – ha detto Lombardi. Da tempo sostengo che dare rilevanza al tartufo di San Pietro Avellana con un brand ben definito che lo identifichi in quanto tale sia motivo di prestigio per il Molise”.