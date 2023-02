Claudia Gerini madrina del Carnevale di Larino, il benvenuto di Cotugno

LARINO – “Benvenuta in Molise alla splendida Claudia Gerini, madrina del Carnevale di Larino, altro evento di grande richiamo turistico di questo febbraio d’oro per la nostra regione, che ho accolto a casa con gioia e per ringraziarla della sua presenza in Molise… grande attrice, simpaticissima e di un’umiltà ammirevole nonostante la sua straordinaria carriera… grazie e arrivederci a presto!”.

Così sui social il vice governatore e assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno, che ha pubblicato anche alcuni scatti insieme alla nota attrice.