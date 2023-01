“Clownterapia PacioK onlus” riconosciuta come “Eccellenza Molisana”

CAMPOBASSO – La Presidenza del Consiglio regionale del Molise ha individuato l’associazione “Clownterapia Paciok onlus” come “Eccellenza Molisana” per l’anno 2022 nell’ambito del progetto “Un Molise Eccellente”. Il riconoscimento sarà conferito dal presidente del Consiglio Salvatore Micone al presidente dell’associazione Fulvio Fusco nel corso dell’incontro che si terrà lunedì 23 gennaio alle 10 nelle sede del Consiglio regionale in via IV Novembre.