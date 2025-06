I Collage in concerto a Venafro per la Festa Patronale 2025

VENAFRO – Lunedì 16 giugno, in occasione della festa patronale di San Nicandro, Marciano e Daria, a Venafro si terrà il concerto dei Collage. Il live avrà inizio alle ore 22 e sarà ad ingresso gratuito. Si tratta della prima delle due date estive in Molise. Per i fans da non perdere anche quella del 12 luglio a Macchia Valforte in provincia di Campobasso.

Prendendo spunto dall’album Collage della band Le Orme, il complesso si forma a Olbia nel 1971 dall’unione dei MAL P2 e dei The Angels dei fratelli Piero e Tore Fazzi. L’idea è del chitarrista Piero Pischedda, sotto la guida del sassofonista Paoluccio Masala.

La formazione iniziale include Masino Usai alla batteria, Piero Pischedda alla chitarra solista, Pino Ambrosio alle tastiere e voce, Tore Fazzi al basso e voce, Piero Fazzi alla chitarra ritmica e voce, e il cantante Luciano Degortes che lascia il gruppo nel 1974. Il quintetto suona in Sardegna e partecipa nel 1972 al festival di Castrocaro con il brano Tu che pensi a tutto. Viene notato dal produttore Massimo Di Cicco, e nel 1975 registra Angeli sbagliati, il primo 45 giri.

Con la formazione ridotta, il complesso ottiene un contratto con la Harmony e nel 1976 vince il Festival di Castrocaro con Due ragazzi nel sole, ottenendo un notevole successo. Nel 1977 partecipa al festival di Sanremo con Tu mi rubi l’anima, raggiungendo il secondo posto e contribuendo al successo dell’album Due ragazzi nel sole.

Negli anni successivi, la band partecipa ad altre edizioni del festival di Sanremo e lancia brani in Spagna e Sudamerica. Negli anni ’90, i fratelli Fazzi danno inizio a un nuovo percorso artistico con l’album Replay. Il 2010 vede un nuovo album live, e nel 2020 Tore Fazzi pubblica il suo primo album solista. Nel 2022 viene pubblicato il singolo Accanto, seguito da Rinasco nel 2023.