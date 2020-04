Colpo di scena in Regione, Toma azzera la Giunta

CAMPOBASSO – Colpo di scena alla Regione Molise. Il presidente della Giunta, Donato Toma (centrodestra), ha azzerato l’Esecutivo. Lo conferma all’ANSA lo stesso Toma sottolineando che non c’è “alcuna crisi politica” “Gli assessori, su richiesta del Presidente – ha spiegato – andranno a votare un bilancio importante per il Molise visto il particolare momento che stiamo vivendo”.

La decisione del Governatore è stata condivisa dai componenti dell’Esecutivo che hanno rassegnato le dimissioni al termine della seduta di Giunta di questa sera nella quale è stato rimodulato il bilancio. Nel documento di programmazione sono stati rimodulati circa 50 milioni di euro che serviranno per intervenire per l’emergenza Covid-19. Dunque, un’operazione tecnico-politica che determinerà il voto in Aula anche da parte degli assessori uscenti in qualità di consiglieri.