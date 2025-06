Con Raffaella Tavone il Molise conquista il primo posto alla finale nazionale di Oscar Green

CAMPOBASSO – Il Molise ha conquistato il primo posto alla finale nazionale di Oscar Green, il Premio che Coldiretti conferisce alle aziende agricole guidate da giovani che si siano particolarmente distintiti nella loro attività imprenditoriale. A dare lustro alla nostra regione, per la categoria “Impresa Digitale e Sostenibile”, è stata Raffaella Tavone, titolare dell’omonima azienda zootecnica avicola, ubicata in agro di Macchiagodena, piccolo centro in provincia di Isernia, con il progetto “Il Pollaio hi teck”.

Promosso da Coldiretti Giovani Impresa, l’Oscar Green è il premio che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è dunque promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori. La premiazione si è tenuta all’interno del Villaggio Coldiretti, in corso di svolgimento a Udine. A fare gli onori di casa il Presidente nazionale ed il Segretario generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, oltre che il Delegato ed il Segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Enrico Parisi e Stefano Leporati.

Raffaella Tavone, classe 1999, ragioniera diplomata presso l’istituto Tecnico Economico di Bojano (CB), attualmente affianca all’attività imprenditoriale agli studi universitari di Economia Aziendale. Subito dopo il conseguimento del diploma, con il supporto dei suoi genitori, Raffaella ha deciso di avviare un’attività in proprio indirizzata all’allevamento di polli da carne. La sua idea era quella di allevare polli in maniera redditizia ma sempre nel rispetto del benessere degli animali, per cui ha indirizzato da subito il suo progetto sulla sostenibilità a 360 gradi. Sono così nati 4 moderni capannoni dotati delle più avanzate tecnologie a cominciare dai sensori di rilevamento della temperatura dell’acqua, che permettono il lavaggio automatico degli abbeveratoi per evitare il formarsi di batteri, come di luci interne che aumentano e diminuiscono automaticamente la loro intensità in modo da ricreare le fasi di luce dell’intera giornata. Inoltre, in base all’età dei polli e delle stagioni dell’anno, un sistema informatico regola la temperatura interna e la quantità di cibo e acqua di cui gli animali hanno bisogno. Prossimo step dell’azienda, assicura Raffaella, sarà la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni per ottenere energia pulita e a costo zero nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente.

“Il pollo Hi-tech nasce dall’idea di garantire sempre più benessere agli animali – ha dichiarato Raffaella subito dopo aver ricevuto il Premio – Sono davvero onorata e grata di ricevere questo premio e ringrazio la giuria per il riconoscimento ma il grazie più grande va alla Coldiretti che ogni giorno è al fianco degli allevatori e degli agricoltori, in particolar modo, al fianco di noi giovani e che ci permettere di vivere sempre esperienze bellissime. Ringrazio inoltre la Coldiretti Molise che mi ha seguito e sostenuto per arrivare fin qui ed infine, non perché meno importante, tutto il team di Giovani Impresa che ha curato tutto nei minimi dettagli per la riuscita di questo evento, fonte di spunto e di crescita futura”.