Concerto di Antonio Varriano a Campobasso: ecco quando

Secondo appuntamento nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova della “Rassegna Organistica 2021”: ecco il programma

CAMPOBASSO – Giovedì 23 settembre, nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova, alle ore 19.00, per il secondo appuntamento della “Rassegna Organistica 2021” organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis e inserita nel calendario degli eventi di “Settembre in Città”, approntato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, ci sarà il concerto di Antonio Varriano, musicista che ha studiato Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso, sotto la guida di Alberto Pavoni, e Clavicembalo con Barbara Vignanelli.

Presso lo stesso conservatorio Varriano ha conseguito, col massimo dei voti e la lode, la Laurea specialistica sperimentale in Discipline Musicali (2006) con Francesco Di Lernia. Dopo aver frequentato numerosi corsi d’interpretazione organistica con i più rappresentativi maestri di fama internazionale (H. Vogel, M. Radulescu, M. Chapuis, D. Roth, E. Kooiman, M. Haselböck) si è trasferito in Olanda dove ha conseguito il Diploma d’Organo al Conservatorio di Musica di Rotterdam (1997), studiando con Bernard Winsemius e Ben van Oosten. Ha seguito, inoltre, corsi di Canto gregoriano con Guido Milanese, con Dom Daniel Saulnier O.S.R. e con Don Alberto Turco.

Varriano ha partecipato a numerosi festival e rassegne internazionali esibendosi in sedi prestigiose in Italia e all’estero e ha collaborato come organista (continuista e solista) con l’Orchestra Regionale del Molise, l’Orchestra molisana Musika rara, Stil novo ensemble di Campobasso, Le mura longobarde di Benevento e l’Orchestra da Camera di Ravenna. Già docente presso diversi Conservatori, dal 2009 insegna Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento.

La direzione artistica della “Rassegna Organistica 2021” è di Antonella De Angelis, mentre la codirezione artistica è del Maestro Antonio Colasurdo.

PROGRAMMA

J. S. BACH – Toccata in Re min. BWV 538 – “Dorica”

J. S. BACH – dall’Autografo di Lipsia: trii super “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” BWV655

J. S. BACH – dall’Autografo di Lipsia: trii super “Nun komm, der Heiden Heiland” BWV 660

J. S. BACH – dall’Autografo di Lipsia: trii super “Allein Gott in derr Höh sei Ehr’ ” BWV 664

Sinfonia dalla Cantata BWV 35 “Geist und Seele wird verwirret” trascrizione di A. VARRIANO

P. HINDEMITH – Sonata per Organo Nr. 2 Lebhaft – Ruhig bewegt – Fugue (Mäßig bewegt, heiter)

N. VITONE – da “Lauda Sion” XXII pezzi caratteristici Offertorio su “Ave Maria”; Elevazione su “Surrexit Christus”

F. MENDELSSOHN – Sonata in Si bem. magg. op. 65 Nr. 4 (Allegro con brio, Andante religioso, Allegretto, Allegro maestoso e vivace)

MODALITÁ DI ACCESSO AI CONCERTI:

Come da D.L. n.105 del 23/07/2021, con riferimento all’art.3 si comunica che a far data dal 6 agosto 2021 l’accesso in sale teatrali e sale da concerto, e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. del 22/04/2021.

L’ingresso al concerto sarà dunque gratuito, senza prenotazione, ma con obbligo di Green Pass.