Concerto “Christmas songs e…” alla Chiesa San Giorgio di Campobasso

CAMPOBASSO – Al via un altro appuntamento di “Opera in Molise”, rassegna musicale voluta e curata dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in collaborazione con il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso. Dopo essere entrati nel vivo del periodo natalizio con il Quartetto jazz di Nicola Cordisco, arriva un nuovo concerto in cui il Natale sarà protagonista.

Sarà la Chiesa di San Giorgio di Campobasso ad ospitare, mercoledì 7 dicembre alle 18:30, il concerto “Christmas songs e…” del trio composto dalla magnifica voce di Lucia Diaferio, il clarinetto di Giuseppe Lentini e le note del pianoforte di Isernarda De Napoli. Un originalissimo trio che proporrà un repertorio natalizio ma non soltanto. Saranno molteplici i brani che discosteranno dal tema.

L’impasto sonoro dolce del trio e allo stesso tempo squillante delizierà il pubblico con sonorità ad hoc per vivere pienamente l’atmosfera del Natale. L’ingresso al concerto è gratuito e non occorre la prenotazione.

La rassegna, che dalla stagione concertistica estiva continua a ricevere recensioni positive e plausi in tutto il Molise, è ideata e portata avanti dall’Assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno con l’intento di promuovere le eccellenze culturali, musicali, artistiche e anche paesaggistiche che la Regione possiede, dando lustro a un’altra eccellenza molisana quale il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.