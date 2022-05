Concorso Asrem: pubblicata la graduatoria degli ammessi, la Fials protesta

CAMPOBASSO – E’ stata pubblicata sul sito internet dell’Azienda sanitaria regionale del Molise la graduatoria degli ammessi alla fase orale del concorso per il reclutamento di personale infermieristico per gli ospedali molisani. I candidati che hanno superato la prova scritta e quella pratica, adesso dovranno affrontare l’esame orale che concluderà l’intera procedura e che permetterà l’assunzione da parte di Asrem di infermieri per potenziare i reparti.

“Concluderemo in breve tempo la procedura che abbiamo avviato qualche settimana fa effettuando gli orali, il cui calendario verrà pubblicato sempre sul sito internet aziendale, sulla Gazzetta Ufficiale e tramite pec all’indirizzo di ciascun candidato ammesso – ha spiegato il direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano (foto) – Al termine della procedura e della presa di servizio effettiva di chi supererà il concorso, effettueremo una nuova valutazione dell’organico di cui necessitano i nostri nosocomi e quale ulteriore percorso intraprendere per il futuro”.

Protesta la Fials, che con Carmine Vasile afferma: “Il sindacato è attonito e perplesso nell’apprendere che solo 134 infermieri su 2.500 partecipanti siano riusciti a superare la prova. Non si può credere al fatto che la quasi totalità dei partecipanti sia ignorante o non abbia i minimi rudimenti di cultura generale e specifica. Il dato invece conferma che non c’erano le condizioni minime necessarie per il corretto svolgimento della prova”. Vasile, per questo motivo, mette a disposizione l’ufficio legale del sindacato per avviare iniziative legali.