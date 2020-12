Consiglio dei molisani nel mondo lunedì 7 dicembre

CAMPOBASSO – Lunedì 7 dicembre, dalle 12.30 alle 14.30 ora italiana, è convocato il Consiglio dei molisani nel mondo, a sette anni dalla sua ultima riunione. Spiega il vice governatore Vincenzo Cotugno: “Sarà l’inizio di un percorso istituzionale che ci porterà a condividere con tutti i nostri corregionali all’estero azioni e strategie per rinsaldare i legami tra il Molise e i nostri emigrati. Da Melbourne a Montreal, da Buenos Aires a Perth, saranno collegati i consiglieri rappresentanti delle nostre 65 associazioni presenti in diversi Paesi del mondo e che rappresentano circa 700 mila molisani nel mondo”.

E ancora: “La vita delle nostre associazioni, le difficoltà per l’attuale emergenza pandemica e gli accordi di programma per favorire il turismo di ritorno, al centro dei lavori dell’Assemblea che mi onoro di presiedere. Questa vigilia è caratterizzata dall’emozione e dall’attesa di riabbracciare i nostri corregionali sparsi in tutto il mondo, un evento che tutti potranno seguire, in Molise come all’estero, attraverso il portale del Consiglio regionale del Molise nella sezione Diretta video”.