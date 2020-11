LARINO – In una nota il Comune di Larino avvisa la cittadinanza che anche oggi ci sono 5 concittadini risultati positivi al Covid-19. Stando ai dati finora acquisiti si tratta di persone che sono venute in contatto con un familiare risultato in precedenza positivo.

4 sono residenti a Larino, la quinta persona pur avendo la residenza in città è domiciliata altrove. Domani si riunirà, come ogni lunedì, il Coc per fare il punto della situazione e provvedere alle nuove ed eventuali necessità legate ai nuovi contagi.