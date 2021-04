Il bollettino Asrem di martedì 13 aprile 2021: salgono a 631 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione, un decesso e 41 guariti

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di martedì 13 aprile 2021, secondo quanto comunicato da Asrem.

Nella giornata di oggi si registrano 46 nuovi positivi: 10 a Bojano; 7 a Cantalupo nel Sannio; 5 a Campobasso e Venafro; 4 a Matrice; 3 a Casacalenda; 2 a Castelpetroso e Sepino; 1 Isernia, Termoli, Jelsi, Lucito, Macchia d’Isernia, Montecilfone, Montenero Val Cocchiara e Rionero Sannitico.

Un decesso ovvero un 77enne di Termoli ricoverato al reparto malattie infettive. Due nuovi ricoveri, ovvero un paziente di Campobasso e uno di Bojano entrambi presso il reparto malattie infettive del Cardarelli. Due pazienti sono stati trasferiti, di Ferrazzano e Bojano da malattie infettive del Cardarelli a terapia intensiva sempre del Cardarelli.



Sono 41 i guariti: 6 Termoli; 5 Toro; 4 Campobasso e Riccia; 3 Baranello, Bojano, Campomarino, Casacalenda e Santa Croce di Magliano; 1 Isernia, Busso, Jelsi, Matrice, Petacciato, San Giuliano di Puglia e San Martino in Pensilis. Due pazienti dimessi di Termoli e Torella del Sannio, entrambi erano ricoverati nel reparto malattie infettive del Cardarelli.

Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 13 APRILE – DATI COVID 19 IN MOLISE

Questi i dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata. Sono stati effettuati 629 nuovi tamponi. Attualmente sono 631 i casi attualmente positivi (454 in provincia di Campobasso, 170 in provincia di Isernia, sette fuori regione) mentre sono 12.701 i tamponi positivi (9104 nella provincia di Campobasso, 3530 in quella di Isernia e 67 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 172.960 i tamponi processati, con 18.233 tamponi di controllo.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 42 pazienti al reparto malattie infettive ovvero 33 della provincia di Campobasso, 4 da quella di Isernia, 5 di fuori regione mentre in terapia intensiva troviamo 12 pazienti ovvero 11 della provincia di Campobasso, uno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Al Neuromed di Pozzilli troviamo 3 pazienti: 3 in terapia intensiva (0 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia, nessuno fuori regione); nessuno in sub intensiva (nessuno della provincia di Campobasso, nessuno della provincia di Isernia, nessuno fuori regione). Al Gemelli Molise 2 persone ricoverate ovvero 2 della provincia di Campobasso, nessuno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Sono 2 i ricoverati all’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, 1 della provincia di Campobasso, nessuno da quella di Isernia, 1 da fuori regione.

Sono 557 i soggetti positivi asintomatici a domicilio con 396 della provincia di Campobasso, 161 da quella di Isernia, nessuno da fuori regione. 13 i pazienti asintomatici dimessi di cui 11 della provincia di Campobasso, 1 da quella di Isernia, uno da fuori regione. Sono 11.597 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (8295 della provincia di Campobasso, 3253 da quella di Isernia e 49 di altre regioni). Sono 460 i pazienti deceduti con Coronavirus (342 della provincia di Campobasso, 107 di quella di Isernia e 11 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 7.073 (1731 Bojano, 2339 Venafro, 582 Larino, 1516 Termoli, 423 Agnone, 482 Riccia) mentre 2.169 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive. Sono 293 i tamponi antigenici in totale con 17 risultati positivi.