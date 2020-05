Il bollettino Asrem di mercoledì 13 maggio 2020: 227 i casi attualmente positivi in regione, quattro pazienti dimessi

REGIONE – Prosegue l’informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di mercoledì 12 maggio 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Alla luce dei primo bollettino di questa mattina con 40 tamponi si evincono 5 nuovi casi di positività al Covid-19 dalla comunità Rom di Campobasso (complessivamente salgono a 82 i contagiati, 5 sono ricoverati, 2 sono stati oggi dimessi). Dimessi anche altri due pazienti dall’Ospedale Cardarelli. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio i due bollettini del giorno.

BOLLETTINO MATTINA DEL 13 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

Andiamo a vedere i nuovi dati alla luce del bollettino della mattina. Effettuati 40 nuovi tamponi. Sono 227 i casi attualmente positivi (188 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni) mentre sono 395 i tamponi positivi (319 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 9648 i tamponi eseguiti (9243 negativi). All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 9 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), un paziente è in Terapia Intensiva della provincia di Campobasso. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 217 i pazienti in isolamento domiciliare (181 in provincia di Campobasso, 31 in quella di Isernia e 5 in altre regioni), 23 i dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (22 provincia Campobasso, 1 provincia Isernia), 123 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (91 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni). Sono 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 242 (124 Bojano, 89 Venafro, 29 Larino) mentre 421 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

BOLLETTINO POMERIGGIO DEL 13 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE DEL 13 MAGGIO 2020