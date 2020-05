Il bollettino Asrem di sabato 23 maggio 2020: salgono a 432 i positivi dall’inizio dell’emergenza, 5 nuovi guariti

REGIONE – Prosegue l’informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di sabato 23 maggio 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Con la giornata di ieri si è raggiunta quota 13017 tamponi effettuati con 465 risultati positivi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Il Direttore Generale Arsem, Oreste Florenzano, intervenuto su Officinadeigiornalisti.com ha sottolineato: “Stiamo lavorando bene, il dato dell’assenza di infezioni ospedaliere è una riprova. Il merito non è il mio ma di chi ogni giorno lavora nelle nostre strutture. Ospedale Covid? Sarebbe una scelta bellissima quella di avere nuove strutture a disposizione, chi potrebbe negarlo? Ma, come ho già detto diverse volte, sono indispensabili le risorse per poterle mantenere. Io non ho mai cambiato posizione a riguardo, ho semplicemente espresso il mio parere tecnico sul tema”. Si registra un tampone positivo su quelli processati in questa giornata. C’è anche un nuovo ricovero ma anche due persone dimesse. Complessivamente sono 5 i guariti tra questi 3 di Campobasso, 1 di Termoli e uno di Montenero di Bisaccia. Andiamo a vedere nel dettaglio i dati del giorno.

BOLLETTINO DEL 23 MAGGIO – DATI COVID19 IN MOLISE

In attesa dei nuovi dati della giornata odierna faccio il punto della situazione con gli ultimi disponibili. Attualmente sono 183 i casi attualmente positivi (163 nella provincia di Campobasso, 19 in quella di Isernia e 1 di altre regioni) mentre sono 432 i tamponi positivi (355 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 13226 i tamponi eseguiti (12319 negativi e 475 di controllo). All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 8: di questi 9 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, nessuno da quella di Isernia), 2 pazienti sono in Terapia Intensiva della provincia di Campobasso. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 170 i pazienti in isolamento domiciliare (150 in provincia di Campobasso, 19 in quella di Isernia e 1 in altre regioni), 18 i dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (16 provincia Campobasso, 2 provincia Isernia), 209 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (160 della provincia di Campobasso, 33 di quella di Isernia e 16 di altre regioni). Sono 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 381 (220 Bojano, 113 Venafro, 48 Larino) mentre 315 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 43 i comuni con almeno 1 positivo. Sono 74 i positivi i comuni da 1 a 3mila abitanti, 75 tra 3mila e 10mila abitanti e 264 in comuni sopra i 10mila.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE DEL 23 MAGGIO 2020