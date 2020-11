Coronavirus in Molise, dati del giorno 23 novembre 2020

Il bollettino Asrem di lunedì 23 novembre 2020: in attesa dell’aggiornamento 2462 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di lunedì 23 novembre 2020, secondo quanto comunicato da Asrem.

Nella giornata di ieri si sono registrati 93 nuovi casi: 17 casi a Campobasso e a Termoli; 11 a Isernia, 4 a Cerro al Volturno; 3 a Poggio Sannita; 2 a Agnone, Venafro, Campodipietra, Capracotta, Carovilli, Cercemaggiore, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Portocannone, Ripalimosani, San Martino in Pensilis e Sant’Agapito; 1 a Baranello, Calvi Risorta (CE), Campochiaro, Campomarino, Castelpetroso, Civitacamporano, Gambatesa, Larino, Mafalda, Montaquila, Riccia, Roma, San Polo Matese, Ururi e Vinchiaturo.

Si registra un nuovo decesso ovvero una 80enne di Agnone che era ricoverata al reparto malattie infettive. Otto i nuovi ricoveri: 2 di Termoli, 1 di Campobasso, Campomarino, Civitanova del Sannio, Palata, San Martino in Pensilis e San Polo Matese. Un paziente di Isernia è stato trasferito da terapia intensiva a malattie infettive.

Sono 2 i dimessi dal reparto di malattie infettive ovvero uno di Termoli e uno di Castal San Vincenzo. Sono 50 i guariti: 14 Campobasso; 4 Termoli; 3 Cantalupo nel Sannio e Sesto Campano; 2 Isernia, Guglionesi e Roccasicura; 1 Venafro, Campomarino, Castel San Vincenzo, Capracotta, Carovilli, Casacalenda, Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, Colletorto, Duronia, Gildone, Larino, Macchiagodena, Morrone del Sannio, Portocannone, Riccia Rotello, San Giuliano del Sannio, San Polo Matese e Vinchiaturo.

Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 23 NOVEMBRE – DATI COVID 19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 961 nuovi tamponi. Attualmente sono 2462 i casi attualmente positivi (1452 in provincia di Campobasso, 992 in provincia di Isernia, 18 fuori regione) mentre sono 4002 i tamponi positivi (2508 nella provincia di Campobasso, 1448 in quella di Isernia e 46 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 78437 i tamponi processati con 5681 di controllo. All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 56 pazienti al reparto malattie infettive: 37 della provincia di Campobasso, 13 della provincia di Isernia e 6 da fuori regione. In terapia intensiva troviamo 10 pazienti, 6 delle provincia di Campobasso, 2 di Isernia, 2 fuori regione. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 2343 i soggetti asintomatici a domicilio (1380 nella provincia di Campobasso, 960 in quella di Isernia, 3 nelle altre regioni), 52 pazienti dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici in attesa del secondo tampone (28 della provincia di Campobasso, 17 di Isernia, 7 di fuori regione), 1445 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1004 della provincia di Campobasso, 419 di quella di Isernia e 22 di altre regioni). Sono 95 i pazienti deceduti con Coronavirus (52 della provincia di Campobasso, 37 di quella di Isernia e 6 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 1701 (637 Bojano, 558 Venafro, 506 Larino) mentre 3072 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 124 i comuni con almeno 1 positivo dall’inizio della pandemia.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE AL 23 NOVEMBRE 2020 (dati complessivi da inizio pandemia)