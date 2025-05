Isernia, bando: un posto come Operaio Agrario e Forestale Qualificato

Avviamento a selezione da assumere con contratto a tempo indeterminato e nelle sedi di lavoro delle RR.NN.OO. gestite dal Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Isernia

ISERNIA – Si porta a conoscenza che con Determinazione Direttoriale n. 48 del 20/05/2025 il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987, di cui si allega copia, per n. 01 (una) unità a tempo indeterminato e pieno (39H/settimanali), da assumere con CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione forestale eseguiti in amministrazione diretta (L. 124/85) presso le sedi di lavoro delle RR.NN.OO. gestite dal reparto dei Carabinieri Biodiversità di Isernia, con profilo professionale di “Operaio Agrario e Forestale Qualificato”, che sia in possesso di:

a) Attestato di addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote ed a cingolo;

b) Attestato di idoneità all’uso del decespugliatore e relativi DPI;

c) Corso di Formazione Generale e Specifico lavoratori “Rischio Alto”.

Tale determinazione ed il relativo Avviso sono pubblicati sulla pagina web dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro – Albo Pretorio – all’indirizzo http://www.moliselavoro.it/albo.php . Le domande dovranno essere consegnate direttamente dall’interessato/a, nelle giornate dal 09/06/2025 (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00) al 10/06/2025 (dalle 9.00 alle 12.00), presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Isernia, siti in Isernia alla Via Berta n. 37, secondo le indicazioni previste dall’Avviso pubblico di selezione allegato alla suddetta determinazione.