Coronavirus Molise, i dati del giorno 25 agosto 2022

Il bollettino Asrem di giovedì 25 agosto: in attesa dell’aggiornamento sono 4.559 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di giovedì 25 agosto 2022, secondo quanto comunicato da Asrem. Nell’aggiornamento di ieri si registrano 179 nuovi positivi (ovvero 11 da tamponi molecolari e 168 antigenici). Di seguito i positivi per comune, in ordine alfabetico, specificando tra parentesi quanti sono antigenici: 2 (2) Agnone, 4 (4) Baranello, 1 (1) Belmonte del Sannio, 4 (4) Bojano, 29 (28) Campobasso, 3 (3) Campomarino, 1 (1) Carpinone, 2 (2) Casacalenda, 2 (2) Castelpetroso, 1 (1) Castropignano, 3 (3) Cercemaggiore, 1 (1) Cercepiccola, 1 (1) Cerro al Volturno, 2 (2) Duronia, 1 (1) Ferrazzano, 3 Fornelli, 4 (4) Fossalto, 4 (3) Frosolone, 1 Gildone, 1 (1) Guardialfiera, 8 (6) Guglionesi, 13 (12) Isernia, 9 (9) Larino, 3 (3) Macchia Valfortore, 3 (3) Macchiagodena, 1 (1) Mafalda, 1 (1) Mirabello Sannitico, 4 (4) Montaquila, 6 (6) Montenero di Bisaccia, 1 (1) Poggio Sannita, 1 (1) Portocannone, 6 (6) Riccia, 1 (1) Roccavivara, 2 (2) Rocchetta a Volturno, 1 (1) Rotello, 4 (4) San Giacomo degli Schiavoni, 1 (1) San Giuliano del Sannio, 2 (2) San Giuliano di Puglia, 3 (3) San Martino in Pensilis, 1 (1) Santa Croce di Magliano, 1 (1) Santa Maria del Molise, 1 (1) Sant’Elia a Pianisi, 1 (1) Sesto Campano, 22 (21) Termoli, 2 (2) Toro, 1 (1) Trivento, 2 (2) Ururi, 1 (1) Venafro, 7 (6) Vinchiaturo.

Nessun decesso e due ricoveri ovvero 1 del Regno Unito e 1 di Termoli al reparto malattie infettive. Centonove i guariti registrati dall’Asrem: 1 Acquaviva Collecroce, 8 Agnone, 1 Baranello, 25 Bojano, 1 Bonefro, 18 Campobasso, 2 Campodipietra, 2 Cantalupo nel Sannio, 1 Capracotta, 1 Casacalenda, 1 Castel San Vincenzo, 2 Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, 1 Cerro al Volturno, 2 Chiauci, 2 Colle d’Anchise, 5 Colli a Volturno, 1 Ferrazzano, 2 Forli del Sannio, 1 Gambatesa, 3 Guardiaregia, 2 Guglionesi, 24 Isernia, 4 Larino, 3 Limosano, 2 Matrice, 1 Mirabello Sannitico, 5 Montecilfone, 3 Montenero di Bisaccia, 1 Oratino, 2 Palata, 1 Petacciato, 1 Pietracatella, 4 Pozzilli, 2 Riccia, 3 Ripalimosani, 1 Roccavivara, 1 San Felice del Molise, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 San Giovanni in Galdo, 6 San Martino in Pensilis, 1 Santa Croce di Magliano, 3 Sant’Elia a Pianisi, 11 Termoli, 3 Trivento, 3 Venafro, 2 Vinchiaturo. Nessun trasferito e un dimesso di Termoli da malattie infettive. Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 25 AGOSTO – DATI COVID 19 IN MOLISE

In attesa dei dati bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 288 nuovi tamponi molecolari e 383 tamponi rapidi. Attualmente sono 4.559 i casi attualmente positivi (3.125 in provincia di Campobasso, 1.427 in provincia di Isernia, sette fuori regione) mentre sono 85.839 i tamponi positivi (63.019 nella provincia di Campobasso, 22.684 in quella di Isernia e 136 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 439.880 i tamponi processati e 32.245 tamponi di controllo.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono ventuno pazienti al reparto malattie infettive ovvero quattordici in provincia di Campobasso, tre da quella di Isernia, quattro di fuori regione; nessun paziente nel reparto anziani fragili Covid (nessuno della provincia di Campobasso, nessuno di Isernia e nessuno di fuori regione) mentre in terapia intensiva troviamo due pazienti ovvero due della provincia di Campobasso, nessuno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Dei 23 ricoverati: 7 non sono vaccinati, uno prima dose, 3 seconda dose/dose unica, 12 terza dose. Al Neuromed di Pozzilli non troviamo nessun paziente: nessuno in terapia intensiva (0 della provincia di Campobasso, 0 di quella di Isernia, nessuno fuori regione); nessuno in sub intensiva (nessuno della provincia di Campobasso, nessuno della provincia di Isernia, nessuno fuori regione). Al Gemelli Molise nessuno ricoverato dalla provincia di Campobasso, nessuno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Non abbiamo ricoverati all’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, nessuno della provincia di Campobasso, nessuno da quella di Isernia, nessuno da fuori regione.

Sono 4.494 i soggetti positivi asintomatici a domicilio con 3.079 della provincia di Campobasso, 1.415 quella di Isernia, nessuno da fuori regione. Quarantadue i pazienti asintomatici dimessi, trenta dalla provincia di Campobasso, nove da quella di Isernia, tre da fuori regione. Sono 80.600 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (59.400 della provincia di Campobasso, 21.093 da quella di Isernia e 107 di altre regioni). Sono 666 i pazienti deceduti con Coronavirus (480 della provincia di Campobasso, 164 di quella di Isernia e 22 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 9.293 (2279 Bojano, 3132 Venafro, 678 Larino, 1599 Termoli, 946 Agnone, 659 Riccia) mentre 2644 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.