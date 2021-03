Coronavirus in Molise, dati del giorno 26 marzo 2021

Il bollettino Asrem di venerdì 26 marzo 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 1.059 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di venerdì 26 marzo 2021, secondo quanto comunicato da Asrem.

Nella giornata di ieri si sono registrati 54 nuovi casi positivi: 10 a Campobasso; 9 a Limosano; 6 a Isernia; 4 a Termoli e Larino; 3 a Trivento; 2 ad Agnone e Bonefro; 1 a Baranello, Busso, Campomarino, Cercemaggiore, Frosolone, Guardialfiera, Macchia d’Isernia, Pescolanciano, Pietrabbondante, Rionero Sannitico, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Santa Maria del Molise, 1 Toro. Un decesso ovvero un 86enne di Campomarino che era ricoverato nel reparto malattie infettive del Cardarelli. Un paziente di Termoli è stato trasferito da malattie infettive a terapia intensiva al Cardarelli. Cinque i nuovi ricoveri: fanno tutti riferimento al reparto di malattie infettive del Cardarelli e provengono da Campobasso, Termoli, Campomarino, Cercemaggiore e Limosano.



Sono 66 i guariti: 13 Isernia; 6 Termoli; 5 Agnone; 4 Venafro e Santa Croce di Magliano; 3 Campobasso, Matrice, Riccia e San Martino in Pensilis; 2 Acquaviva d’Isernia, Montelongo e San Giuliano di Puglia; 1 Baranello, Ferrazzano, Fornelli, Jelsi, Larino, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Montaquila, Petacciato, Pozzilli, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, Toro, Trivento, Vastogirardi e Vinchiaturo. Tre pazienti dimessi provenienti da Termoli e Agnone (erano nel reparto malattie infettive) e da Campomarino (era nell’area grigia del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli).

Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 26 MARZO – DATI COVID 19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 738 nuovi tamponi. Attualmente sono 1059 i casi attualmente positivi (711 in provincia di Campobasso, 345 in provincia di Isernia, tre fuori regione) mentre sono 12.140 i tamponi positivi (8662 nella provincia di Campobasso, 3416 in quella di Isernia e 62 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 164.280 i tamponi processati, con 17.653 tamponi di controllo.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 64 pazienti al reparto malattie infettive ovvero 54 della provincia di Campobasso, 8 da quella di Isernia, 2 di fuori regione mentre in terapia intensiva troviamo 12 pazienti ovvero 11 della provincia di Campobasso, 1 dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Al Neuromed di Pozzilli troviamo 5 pazienti: 2 in terapia intensiva (2 della provincia di Campobasso, nessuno di quella Isernia, nessuno fuori regione); 3 in sub intensiva (2 della provincia di Campobasso, 1 della Isernia, nessuno fuori regione). Al Gemelli Molise 3 persone ricoverate ovvero 2 della provincia di Campobasso, uno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Sono 10 i ricoverati all’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, 9 della provincia di Campobasso, nessuno da quella di Isernia, 1 da fuori regione.

Sono 945 i soggetti positivi asintomatici a domicilio con 613 della provincia di Campobasso, 332 da quella di Isernia, nessuno da fuori regione. 20 i pazienti asintomatici dimessi di cui 18 della provincia di Campobasso, 2 da quella di Isernia, nessuno da fuori regione. Sono 10.641 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (7626 della provincia di Campobasso, 2967 da quella di Isernia e 48 di altre regioni). Sono 428 i pazienti deceduti con Coronavirus (313 della provincia di Campobasso, 104 di quella di Isernia e 11 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 5.325 (1529 Bojano, 1501 Venafro, 1432 Larino, 109 Termoli, 372 Agnone, 382 Riccia) mentre 3.761 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive. Sono 293 i tamponi antigenici in totale con 17 risultati positivi.