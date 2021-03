Coronavirus in Molise, dati del giorno 27 marzo 2021

Il bollettino Asrem di sabato 27 marzo 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 1.009 i casi attualmente positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di sabato 27 marzo 2021, secondo quanto comunicato da Asrem.

Nella giornata di ieri si sono registrati 31 nuovi casi positivi: 13 a Casacalenda; 4 a Campomarino; 2 a Termoli, Cercemaggiore, Jelsi e 2 Provvidenti; 1 a Campobasso, Agnone, Bonefro, Colletorto, Petacciato e San Martino in Pensilis. Tre decessi ovvero un 49enne di Termoli che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva, una 79enne di Guglionesi presente nel reparto malattie infettive e un 77enne di Santa Croce di Magliano che era in terapia intensiva e registrato solo nella giornata odierna da Asrem (il decesso era avvenuto ieri). Un paziente di Campomarino è stato trasferito da malattie infettive a terapia intensiva al Cardarelli. Due i nuovi ricoveri: un paziente di Isernia al reparto di terapia intensiva del Neuromed di Pozzilli e un paziente di Campomarino nell’area grigia del San Timoteo di Termoli.



Sono 48 i guariti: 5 Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano e Toro; 3 Jelsi, Riccia, e Trivento; 2 Guglionesi, 1 Isernia, Baranello, Bonefro, Campomarino, Capracotta, Montaquila, Montelongo, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Roccamandolfi, San Martino in Pensilis, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Torella del Sannio e Vinchiaturo. Due pazienti dimessi dall’area grigia del San Timoteo e provenienti da Termoli e San Martino in Pensilis.

Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 27 MARZO – DATI COVID 19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 277 nuovi tamponi. Attualmente sono 1009 i casi attualmente positivi (666 in provincia di Campobasso, 340 in provincia di Isernia, tre fuori regione) mentre sono 12.171 i tamponi positivi (8692 nella provincia di Campobasso, 3417 in quella di Isernia e 62 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 164.557 i tamponi processati, con 17.671 tamponi di controllo.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 62 pazienti al reparto malattie infettive ovvero 52 della provincia di Campobasso, 8 da quella di Isernia, 2 di fuori regione mentre in terapia intensiva troviamo 11 pazienti ovvero 10 della provincia di Campobasso, 1 dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Al Neuromed di Pozzilli troviamo 6 pazienti: 3 in terapia intensiva (2 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia, nessuno fuori regione); 3 in sub intensiva (2 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia, nessuno fuori regione). Al Gemelli Molise 3 persone ricoverate ovvero 2 della provincia di Campobasso, uno dalla provincia di Isernia e nessuno da fuori regione. Sono 9 i ricoverati all’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, 8 della provincia di Campobasso, nessuno da quella di Isernia, 1 da fuori regione.

Sono 901 i soggetti positivi asintomatici a domicilio con 575 della provincia di Campobasso, 326 da quella di Isernia, nessuno da fuori regione. 17 i pazienti asintomatici dimessi di cui 15 della provincia di Campobasso, 2 da quella di Isernia, nessuno da fuori regione. Sono 10.689 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (7669 della provincia di Campobasso, 2972 da quella di Isernia e 48 di altre regioni). Sono 431 i pazienti deceduti con Coronavirus (316 della provincia di Campobasso, 104 di quella di Isernia e 11 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 5.356 (1548 Bojano, 1505 Venafro, 1432 Larino, 109 Termoli, 372 Agnone, 390 Riccia) mentre 3.779 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive. Sono 293 i tamponi antigenici in totale con 17 risultati positivi.