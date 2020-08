Coronavirus in Molise, dati del giorno 31 agosto 2020

Il bollettino Asrem di lunedì 31 agosto 2020: in attesa dell’aggiornamento 72 i casi attualmente positivi al Covid-19 in Regione Molise

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Molisenews24 sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione. Andiamo a vedere il bollettino della giornata di lunedì 31 agosto 2020, secondo quanto comunicato da Asrem. Nella giornata di ieri non si sono registrati nuovi casi. Nessun nuovo guarito. Andiamo a vedere i dati nel dettaglio.

BOLLETTINO DEL 31 AGOSTO – DATI COVID19 IN MOLISE

In attesa dei dati del bollettino delle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 209 nuovi tamponi. Attualmente sono 72 i casi attualmente positivi (58 nella provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e zero da altre regioni) mentre sono 527 i tamponi positivi (430 nella provincia di Campobasso, 77 in quella di Isernia e 20 di altre regioni) dall’inizio dell’emergenza sui 32364 i tamponi processati con 1229 di controllo. All’ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono tre pazienti al reparto malattie infettive della provincia di Isernia. Al Neuromed di Pozzili non troviamo pazienti, tutti guariti.

Sono 69 i soggetti asintomatici a domicilio (57 in provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia e nessuno in altre regioni), nessun dimesso dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatico e clinicamente guarito (nessuno nella provincia Campobasso, nessuno dalla provincia Isernia), 432 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (354 della provincia di Campobasso, 60 di quella di Isernia e 18 di altre regioni). Sono 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione). Visite domiciliari effettuate dalle Usca 585 (324 Bojano, 164 Venafro, 107 Larino) mentre 131 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. Si tratta in quest’ultimo caso di persone asintomatiche alla quali non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Tra gli altri dati statistici rileviamo come siano 49 i comuni con almeno 1 positivo. Sono 84 i positivi i comuni da 1 a 3mila abitanti, 79 tra 3mila e 10mila abitanti e 298 in comuni sopra i 10mila.

MAPPA CASI CONTAGI AL COVID-19 PER COMUNE DEL 31 AGOSTO 2020