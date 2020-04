Coronavirus in Molise, i dati del giorno 9 aprile 2020

Il bollettino della mattina del 9 aprile 2020 di Asrem. Salgono a 232 i positivi al Covid 19 (+8 rispetto a ieri)

REGIONE – Sui nuovi 100 tamponi processati tra ieri notte e questa mattina ci sono 8 nuovi casi di positivi al Covid 19. Lo riferisce con il bollettino l’Asrem che comunica i primi dati di oggi, giovedì 9 aprile 2020. Sono complessivamente 2066 i tamponi processati di cui 1834 negativi. Tra i 232 positivi 176 sono nella provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 13 di persone di fuori regione.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 27: di questi 22 sono in Malattie Infettive (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Sub intensiva (altre regioni).

Sono 177 i pazienti in isolamento domiciliare (155) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (22), 10 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (8 della provincia di Campobasso e 2 di altre regioni), 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni) mentre 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione).

Sono invece 36 i comuni del Molise dove ci sono stati contagi con il capoluogo di Regione arrivato a 69. Tra i nuovi casi, uno di Campolieto e uno di Ferrazzano. Nel primo caso il cluster è sempre lo stesso, nel secondo di una persona che non ha avuto rapporti con i due contagiati residenti ma di un congiunto di un paziente ricoverato a Foggia trovato positivo al nuovo coronavirus.

I CONTAGI PER COMUNE AGGIORNATI AL 9 APRILE 2020