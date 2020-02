Coronavirus, tavolo permanente in Regione: seguirà le attività di gestione dell’emergenza

CAMPOBASSO – Il Consiglio regionale del Molise ha stabilito l’attivazione di un tavolo permanente al fine di seguire con puntualità e tempestività l’evolversi delle attività di gestione dell’emergenza Coronavirus. Si riunirà ogni settimana, prima delle sedute dell’Assemblea. Alle riunioni parteciperanno, oltre al presidente della Giunta o suo delegato, tutti i consiglieri regionali.

Il tavolo sentirà di volta in volta i massimi rappresentanti dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) e della Protezione civile regionale sulle iniziative poste in essere per contrastare il rischio contagio e per la gestione dell’emergenza.

I consiglieri, inoltre, potranno esporre alle strutture tecniche competenti quanto raccolto dal territorio e dagli operatori economico-sociali che vi operano. La prima riunione si terrà martedì 3 marzo, prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea regionale.