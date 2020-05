Prevenzione del Coronavirus, test sierologici anche a Larino

Il primo cittadino: “Il tutto rientra nell’ambito della campagna di prevenzione del contagio messa in atto da l Ministero tramite le aziende sanitarie regionali “

LARINO – “Anche a Larino i test sierologici per la ricerca degli eventuali anticorpi Covid-19”. Il primo cittadino frentano Pino Puchetti nel corso di una telefonata con il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha appreso che anche i larinesi, o meglio una fascia di concittadini, sarà chiamata nelle prossime ore dalla struttura sanitaria regionale per essere sottoposta al test sierologico.

“Il tutto rientra nell’ambito della campagna di prevenzione del contagio messa in atto dal Ministero tramite le aziende sanitarie regionali. che vede impegnati ormai da alcuni giorni gli operatori sanitari regionali che partendo dalle segnalazioni dei rientri dei cittadini da altre regioni sta mappando gli stessi in modo da isolare, eventualmente per tempo, possibili situazioni di diffusione del Covid-19.

Da quanto mi è stato riferito – ha affermato Puchetti – in Molise ci sarà un primo step di 750 test e tra questi riguarderanno anche alcuni cittadini di Larino. Tra questi sicuramente quelli che da lunedì scorso hanno fatto rientro in città da altre regioni, ma anche soggetti che potrebbero aver avuto contatti con contagiati. Per cui invito i mie concittadini che saranno interpellati dall’Asrem a rispondere alla chiamata al fine di contribuire alla campagna di prevenzione. Il test sarà effettuato a domicilio grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana”.