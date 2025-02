Corso di potatura delle piante da frutto e dell’olivo a Campobasso

CAMPOBASSO – Il corso è rivolto a tutti, in particolare ai piccoli operatori, principianti della coltura degli alberi e cultori del nostro territorio, che intendono cimentarsi in questa nobile arte per migliorare la cura dei propri giardini, orti, oliveti e frutteti familiari.

Esso ha lo scopo di impartire le nozioni pratiche fondamentali per conoscere le piante e agire di conseguenza correttamente su di esse in modo da ottenere prodotti di elevate caratteristiche organolettiche e salutari.

La potatura, se ben concepita ed eseguita, non è solo una valida tecnica colturale, ma anche un’operazione di custodia e prevenzione delle piante per mantenerle sane e longeve.

Troppo spesso si vedono alberi fruttiferi e arbusti ornamentali, nei campi, parchi e viali, deturpati o mozzati senza seguire alcun principio i cui risvolti causano squilibri vegetativi e influiscono in modo negativo oltre che sulla produttività, sulla sanità e durata della pianta. Se invece si opera con la mano accorta e intelligente si possono raggiungere risultati ottimali a vantaggio di uno sviluppo vegetativo e produttivo equilibrato e duraturo.

Il corso vira dunque a formare i criteri tecnici e pratici di base per apprendere come potare e trattare le piante più comuni del nostro territorio, specialmente nelle zone interne del Molise, secondo sistemi più rispondenti alle esigenze della nostra alimentazione e salute.

Il corso completo, tenuto da Michele Tanno, prevede tre lezioni teoriche, ciascuna di 2 ore, indispensabili per la conoscenza della morfologia e fisiologia delle piante, e 3 esercitazioni pratiche da effettuare sul posto presso la stessa azienda che dispone di piante da frutto e olivi in fase di allevamento e produzione.

Il periodo di svolgimento delle lezioni teoriche è dal 24 al 26 Febbraio 2025.

Le lezioni teoriche si terranno di sera, dalle ore 17,30 alle 19,30, mentre quelle pratiche, ovviamente, devono avvenire di giorno, preferibilmente nelle ore antimeridiane di venerdì, sabato e domenica successivi.

Ai partecipanti saranno messi a disposizione due manuali pratici, uno sulla potatura e l’altro sulla riproduzione e innesto, scritti dallo stesso docente.

Alla fine del corso ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Programma indicativo del corso:

Parte teorica

prima serata: criteri generali sul portamento e allevamento delle piante

seconda serata: principi generali della potatura del melo, pero e altri frutti

terza serata: principi generali della potatura dell’olivo

Parte pratica:

prima mattinata: esercitazione potatura piante in allevamento

seconda mattinata: esercitazione potatura piante in produzione

terza mattinata: esercitazione potatura piante in produzione

Per informazioni: WWF O.A. Molise – Tel. 3279839742 – mail: molise@wwf.it