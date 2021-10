Cotugno fa i complimenti a Giovanni Di Tota per “Ho visto i lupi volare”

CAMPOBASSO – “I sogni di un bambino, le aspettative di un’intera città, le vittorie e le sconfitte sul campo come nella vita! “Ho visto i lupi volare” è un romanzo da leggere per riscoprire la Campobasso e il Molise di 40 anni fa e l’importanza che il calcio ha avuto per la promozione della nostra regione. Complimenti a Giovanni Di Tota per un racconto da leggere tutto di un fiato!”.

Così il vice governatore e assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno, parla del romanzo di Giovanni Di Tota “Ho visto i lupi volare”.