Covid Molise, ultima settimana con numeri in calo

CAMPOBASSO – Nel Molise che oggi comincia la sua seconda settimana in zona gialla per la prima volta dopo mesi, nella settimana appena trascorsa, sono in calo tutti i numeri della diffusione del virus. Negli ultimi sette giorni infatti ci sono stati 2.065 nuovi contagi contro i 2.569 della settimana precedente.

Torna a scendere in modo deciso anche il tasso di positività che in sette giorni passa dal 15,3 al l’attuale 13,3 per cento (15.471 i tamponi processati). Il numero degli attualmente positivi passa da 7.800 a 7.205: sono 595 in meno rispetto a lunedì scorso i malati di covid in regione. In netto calo anche i ricoveri che passano da 48 a 31 (17 in meno). Le terapie intensive scendono da 5 a 4. Quasi dimezzato il numero delle vittime che in settimana sono state 8 contro le 14 della settimana precedente. I guariti infine sono stati 2.634.