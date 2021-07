Croce Rossa Molise, supporto Hub a Bojano e Campobasso

CAMPOBASSO – Non si ferma l’impegno del Comitato della Croce Rossa di Campobasso nella prevenzione e tutela dal Covid-19. Dopo la dedizione mostrata nelle attività precedenti, come l’assistenza alla popolazione in tutta la fase del lockdown e nella fase di screening che ha interessato diversi Comuni molisani, ora è il turno di supportare le attività di vaccinazione negli Hub di Bojano e di Campobasso, zona Cittadella dell’Economia. Il compito è quello di gestire il flusso in entrata ed uscita di tutti coloro che si presenteranno per effettuare la vaccinazione contro il Sars CoV-2.

Ausilio richiesto direttamente dall’Asrem Molise, al quale i Volontari CRI hanno risposto prontamente e senza tirarsi indietro. Dimostrazione del fatto che la Croce Rossa è sempre attiva e presente sul territorio. Sin da prima dell’emergenza pandemica, tutti i Soci CRI hanno costantemente dato la loro disponibilità, mettendosi in gioco per dare una risposta alle esigenze di diversa natura ed aiutare la popolazione.

Ora più che mai, il supporto offerto ha permesso alla nostra piccola Regione di continuare nella lotta contro il Covid-19. I sette principi che regolano il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono, da sempre, il faro che muove ogni singolo Volontario del Comitato CRi di Campobasso e, per esteso, del Comitato CRI del Molise. “La nostra volontà di sconfiggere questo virus non si fermerà davanti a nulla, ma da soli diventa più complicato. Insieme, invece, la vittoria è assicurata!”.