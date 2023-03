Il CSV Molise entra nell’Università del volontariato del CSV Salerno

Il progetto del Centro di servizio campano è aperto anche ad altre regioni. Dal 24 marzo al via un percorso online teso ad accrescere le competenze sul Terzo Settore

REGIONE – Inizia un’altra avventura per il CSV Molise che propone alle associazioni una nuova opportunità di incrementare competenze specifiche sul non profit. Si tratta di un progetto culturale intenso, che rientra nella cosiddetta ‘Università del volontariato’, ovvero l’iniziativa che viene promossa dal CSV Salerno e che nel 2023, per la sua sesta edizione, si è arricchita della collaborazione del Centro di servizio molisano.

Grazie all’intesa col Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno, verrà attivato un percorso teorico-pratico di 150 ore che prevede lezioni in aula, nella ‘Casa del volontariato’ di Salerno o nella modalità a distanza e uno stage in un’associazione o comunque in un ente che opera nel Terzo Settore.

Si parte il 24 marzo prossimo con la formazione base che terminerà a maggio: 24 ore suddivise in sei incontri su volontariato, contesto territoriale, comunità, della rete e impatto sociale. Previste anche una tavola rotonda e un seminario sulle donazioni in favore degli enti del Terzo Settore. Possono accedere gli studenti universitari dell’Ateneo di Salerno e i volontari che fanno riferimento al CSV Molise, al CSV Foggia, al CSV Caserta e al CSV Napoli, vale a dire le organizzazioni che hanno stretto convintamente una collaborazione col CSV Salerno. Per tutti gli operatori delle associazioni molisane, foggiane, lucane e campane sarà a disposizione la modalità online.

La formazione di base sarà seguita da giornate con focus tematici per un totale di 32 ore e da short master da 40 ore. Il percorso terminerà con l’esperienza sul campo (54 ore) e sarà possibile iscriversi anche ai singoli percorsi.

L’ingresso del CSV Molise nell’Università del volontariato rappresenta un ulteriore tassello dell’intesa sancita col CSV Salerno al fine di favorire la preparazione dei volontari nell’affrontare problematiche burocratiche, ma anche l’attività quotidiana. È un motivo, questo, di grande soddisfazione per il Centro di servizio molisano che, grazie alle collaborazioni in essere anche col CSV Irpinia-Sannio, col CSV Foggia e col CSV Basilicata, sta ampliando sempre più i propri orizzonti, sempre nell’ottica di fornire tante possibilità di aggiornamento alle migliaia di volontari della regione.

Per iscriversi al percorso base è possibile compilare il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHlxNu1r1nqMzXGp2Fu-X177_g8exIJUeUZR6nCyGm0X03VA/viewform