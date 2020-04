Dalla Regione Molise 1 milione per i master universitari

CAMPOBASSO – Un milione di euro per finanziare master universitari gratuiti attraverso il progetto ‘Master e territorio, il mio futuro in Molise’. Via libera dalla Regione Molise all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni universitarie presenti nella regione per attivare Master di I e II livello in favore di laureati interessati a frequentare corsi di istruzione post universitaria completamente finanziati dalla Regione.

L’iniziativa, spiega l’assessore regionale Roberto Di Baggio, “è finalizzata a favorire l’occupazione e la qualificazione dei laureati molisani e al contempo sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese, creando opportunità in particolare per alti profili anche di carattere tecnico-scientifico”.

Due le finestre temporali a disposizione degli Istituti universitari per presentare le candidature, con due tranches di 500 mila euro ciascuna: la prima fase di presentazione delle domande decorre dal 30 aprile, la seconda nel prossimo mese di ottobre. Moduli e informazioni sono reperibili su https://moliseineuropa.regione.molise.it/node/305.

“È una bella opportunità per i laureati molisani – aggiunge l’assessore – che possono arricchire il proprio curriculum culturale e formativo con percorsi di alta specializzazione, senza sostenere alcun costo, poiché tutti gli oneri sono a carico della Regione che con questa misura è intervenuta direttamente e in maniera concreta per consentire ai laureati molisani di completare gli studi sul nostro territorio con l’Alta Formazione”.