Dati Coronavirus in Molise, il bollettino del 5 aprile 2020

Il nuovo bollettino della mattina, 5 aprile 2020 di Asrem. Salgono a 216 i tamponi positivi, restano 30 i ricoverati al Cardarelli

REGIONE – Nuovo aggiornamento questa mattina di Asrem con i dati forniti dal bollettino del 5 aprile 2020. Rispetto all’ultimo aggiornamento del 4 aprile sono saliti a 216 i positivi (+12) e si registra un nuovo decesso all’ospedale Cardarelli. Si tratta di uno degli anziani della casa di riposo di Cercemaggiore. Si tratta del terzo a perdere la vita con infezione da nuovo coronavirus. Salgono a 13 le vittime complessive. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione.

Sono stati effettuati, dall’inizio dell’emergenza in Molise 1503 tamponi di cui 1287 negativi. Tra i 216 positivi 164 sono nella provincia di Campobasso, 42 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30: di questi 22 sono in Malattie Infettive (20 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia) e 2 in Terapia Sub intensiva (altre regioni).

Sono 162 i pazienti in isolamento domiciliare (144) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18), 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso), 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni) mentre 13 i pazienti deceduti con Coronavirus (11 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione).