A proposito di … formaggi: degustazioni a Campobasso

CAMPOBASSO – Mercoledi’ 26 febbraio ore 20 a Campobasso, presso Bibenda Galleria del Vino (Via Principe di Piemonte 131/a) primo appuntamento con A proposito di…Formaggi, a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

A proposito di… formaggi vuole essere un affascinante viaggio attraverso l’universo dei Formaggi Italiani, per dare spazio a zone e a tipologie di grande interesse e qualità.

Gli incontri formativi tenuti da docenti della Fondazione Italiana Sommelier, si avvarranno di momenti teorici e pratici, volti a migliorare le capacità individuali di degustazione e a modificare positivamente l’atteggiamento nei confronti dei formaggi, con particolare riferimento alle Dop e ai formaggi regionali.

I temi degli incontri saranno affrontati con il fine di prima conoscenza, in modo piacevolmente leggero e mirato alla soddisfazione di curiosità dei partecipanti. Ampio spazio sarà dedicato alla degustazione dei 4 vini appositamente selezionati e dei 4 formaggi scelti in sintonia con il tema degli incontri.

PROGRAMMA INCONTRI

Martedì 26 Febbraio 2019 / I formaggi d’Alpeggio

Lunedì 04 Marzo 2019 / I pecorini del Centro Italia

Martedì 13 Marzo 2019 / Le paste filate del Sud Italia

Lunedì 18 Marzo 2019 / I formaggi delle Isole

Materiale a disposizione dei partecipanti: Quaderno di degustazione.

Contributo di partecipazione per gli Iscritti a Fondazione Italiana Sommelier euro 150 per tutti e quattro gli incontri, Euro 45 per partecipare ad un singolo incontro

L’iscrizione agli incontri è strettamente personale, pertanto, in caso di assenza, non è assolutamente possibile farsi sostituire da qualcun altro.

ISCRIZIONI

Per info e iscrizioni 320 6986267 o presso la sede di Fondazione Italiana Sommelier Molise. L’ingresso in sala di degustazione è consentito esclusivamente agli iscritti alla Fondazione Italiana Sommelier in regola con la quota associativa annuale, che eccezionalmente per questo evento possono essere accompagnati al massimo da due amici o clienti.