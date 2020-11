Diffusione dei servizi digitali nella PA, domani seminario online

CAMPOBASSO – Si terrà giovedì 19 novembre 2020, a partire dalle 9:30, un seminario on line organizzato per presentare i risultati raggiunti per la diffusione di servizi digitali innovativi di pubblica utilità grazie a IN.TER.PA, il Network delle Informazioni Territoriali per le Pubbliche Amministrazioni.

Nato dal riuso della Piattaforma I.TER di Regione Campania, IN.TER.PA è la sintesi della collaborazione tra Regione Toscana (ente capofila), Regione Campania, Regione Molise e Comune di Torella dei Lombardi (AV), in rappresentanza dell’Unione dei Comuni dell’Alta Irpinia.

Si è unito al progetto anche il Comune di Mirabello Sannitico in provincia di Campobasso. Il progetto è realizzato e finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – FSE/FESR e dell’Avviso Open Community PA 2020 con il contributo del partner digitale AlmavivA.

I lavori del seminario di giovedì 19 Novembre 2020, dal titolo “Diffusione di servizi digitali di pubblica utilità Presentazione dei risultati finali e sviluppi futuri dell’utilizzo della piattaforma webGIS (Geographic Information System) e fleet management”, che si svolgerà appunto in modalità On-Line in considerazione dei protocolli anti-Covid, saranno introdotti dalle relazioni di Massimo Pillarella (Direttore II Dipartimento Risorse Finanziarie – Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali – Sistema Regionale e Autonomie Locali di Regione Molise) e da Laura Pacini (Funzionario Regione Toscana); entrambi presenteranno nel dettaglio il progetto IN.TER.PA.

Il link per partecipare all’evento: https://us02web.zoom.us/j/89503376513