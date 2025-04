Dipendenza da gioco d’azzardo, 43 persone in cura in Molise

ROMA – Sono 43 le persone in carico per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo presso i Servizi per le dipendenze (Ser.D.) dell’Azienda Sanitaria regionale del Molise. Il dato, riporta Agipronews, emerge dal quindicesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla stessa Azienda.

Quest’ultima fornisce servizi a 136 comuni, tra cui i capoluoghi Campobasso e Isernia, con un bacino di utenza di circa 288mila cittadini residenti nell’intera regione: la percentuale di persone in cura sul totale della popolazione è dunque dello 0,01%.

L’iniziativa di As.Tro, è scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcune settimane, l’associazione ha iniziato ad inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le Aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, al fine di conoscere il numero dei pazienti in cura, per dipendenza da gioco, nei rispettivi territori di competenza.

“Lo scopo – spiega As.Tro – è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati riguardanti le tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.