Divieto di fermata nell’area mercatale di Corso Bucci a Camposso: quando

CAMPOBASSO – Il Comune di Campobasso riferisce che è stato firmata l’ordinanza di Polizia Stradale “Apertura straordinaria del mercato giornaliero all’aperto di Corso Bucci”.

La stessa prevede che domenica 6, 13, 20 e 27 dicembre 2020 oltre che martedì 8 dicembre c’è il divieto di fermata nell’area mercatale di Corso Bucci nella fascia orario dalle 8 alle 9. Di seguito il testo completo.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dell’11 novembre 2020 con la quale si determina di:

– prorogare l’esonero dal pagamento del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP in favore degli operatori dei mercati ambulanti per il periodo 1 Novembre – 31 Dicembre 2020;

– di autorizzare l’apertura straordinaria facoltativa del mercato giornaliero all’aperto di Corso Bucci nelle domeniche ricomprese nel periodo 1-11-2020 fino al 31-12-2020 e nella giornata festiva infrasettimanale del giorno 8 Dicembre 2020, con orario antimeridiano 8:00 – 14:00, in deroga al regolamento per l’esercizio delle attività al dettaglio su aree pubbliche vigente;

Dato atto che con nota prot. n. 65617 del 24-11-2020 il Dirigente del Settore Attività Produttive comunale demandava questo Comando dell’adozione di apposita ordinanza di Polizia Stradale inerente il divieto di fermata aggiuntivo a quello già in essere a Corso Bucci per tutte le domeniche a venire fino al 31 dicembre 2020 e per la giornata festiva infrasettimanale di martedi 8 dicembre 2020;

Preso atto della vigente segnaletica stradale in Corso Bucci che prevede il divieto di fermata con rimozione forzata dal lunedi al sabato dalle ore 7:00 alle ore 9:00 “zona mercatale” per consentire agli ambulanti le attività di scarico delle merci;

Ravvisata la necessità di procedere all’estensione della validità del divieto di fermata nell’area di che trattasi, al fine di consentire lo svolgimento del mercato per tutte le domeniche a venire fino al 31 dicembre 2020 e per la giornata festiva infrasettimanale di martedi 8 dicembre 2020;

Visto l’art. 7 del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 92, n. 285;

Visto il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi evidenziati in narrativa:

Domenica 6, 13, 20 e 27 dicembre 2020 e martedì 8 dicembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 9:00 l’istituzione del divieto di fermata nell’area mercatale di Corso Bucci.

DISPONE

Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso:

alla Segreteria del Sindaco;

Urp;

alle forze di Polizia Territoriali competenti.

Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Il personale del servizio segnaletica provvederà alla realizzazione della segnaletica stradale prevista da questa ordinanza.

Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dall’ art. 7 del C.d.S. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente , al T.A.R. Molise competente ai sensi del d.lgs 104 del 2010 , o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.