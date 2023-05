Domande e offerte di lavoro si incontrano all’Unimol per il ‘Career Day’

CAMPOBASSO – Domande e offerte di lavoro si incrociano oggi, 30 maggio, all’Università del Molise. I rappresentanti di oltre 50 aziende nazionali e internazionali saranno presenti al ‘Career Day’ per incontrare studenti, laureandi, laureati e dottorandi.

Una giornata importante, dunque, e un’opportunità significativa per confrontarsi concretamente con le richieste del mercato del lavoro, un momento cruciale e d’insieme per farsi conoscere dai grandi stakeholder, una vetrina privilegiata per dimostrare talenti e competenze per il lavoro che verrà. In considerazione del rilevante riscontro da parte delle aziende e delle istituzioni, quest’anno, per la prima volta, sarà il PalaUnimol ad ospitare il ‘Career Day’.

Alle 11 il saluto di benvenuto del rettore Luca Brunese. Altro elemento di novità di questa edizione sarà la presentazione del nuovo servizio per l’inserimento lavorativo dedicato agli studenti con disabilità e Dsa. Si chiude mercoledì 31 maggio, alle 10:30, nella sala Consiglio del Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione, dove ci sarà la prima attività di valutazione per l’inserimento lavorativo dedicato agli studenti con disabilità e Dsa.