Termoli, al Teatro Verde arriva “Don Chi”

Venerdì 19 giugno al Teatro Verde di Termoli va in scena “Don Chi”, lo spettacolo di Ark21&More che chiude la stagione di Jamme Bbelle

TERMOLI – Venerdì 19 giugno, alle 20:00, il Teatro Verde di Termoli ospita “Don Chi”, uno degli appuntamenti più attesi dell’ultima stagione del festival Jamme Bbelle.

Lo spettacolo, organizzato da Uilt Molise, Fondazione Millenium e Ark21&More, rappresenta il momento più significativo dell’intero cartellone per il suo forte valore umano, sociale e comunitario.

Il punto di partenza è una domanda senza tempo: chi è davvero Don Chisciotte? Siamo noi? Sono gli altri? E cosa può ancora insegnarci questa storia?

Il gruppo Ark21&More ha provato a rispondere attraverso un percorso teatrale intenso e collettivo, nato all’interno del progetto “Risonanze in scena”, un laboratorio che in circa sei mesi ha coinvolto oltre 30 partecipanti in un lavoro profondo sul linguaggio scenico. Ora il gruppo è pronto a condividere con il pubblico emozioni, fragilità e visioni attraverso le avventure del celebre cavaliere errante.

Un’occasione unica, perché, come spesso accade negli spettacoli-laboratorio, non sono previste repliche: ciò che accade in scena vive una sola volta, insieme al pubblico.

Accanto allo spettacolo, i ragazzi di Ark21&More presentano anche “Emozioni in mostra”, una piccola esposizione nata durante il percorso artistico: opere, colori e suggestioni che raccontano un viaggio fatto di creatività, libertà espressiva e condivisione.

Un doppio appuntamento che unisce teatro, arte e partecipazione, confermando la vocazione sociale del festival Jamme Bbelle e il ruolo centrale delle realtà culturali del territorio.