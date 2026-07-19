Eventi del 19 luglio in Molise: mostre, festival, sagre, musica live, tradizioni e serate tra Termoli, Jelsi, Macchia d’Isernia e Guglionesi
REGIONE – In Molise la giornata del 19 luglio offre un cartellone ricchissimo che attraversa arte, cultura, musica, tradizioni e nightlife, con appuntamenti per ogni gusto. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre che animano castelli e spazi museali alle rassegne estive dei borghi, dai festival musicali ai grandi omaggi d’autore, fino alle sagre identitarie e alle serate all’aperto, il calendario propone un mix vivace che racconta la vitalità dell’estate molisana. Un intreccio di proposte che unisce comunità, creatività e partecipazione, rendendo questa domenica una delle più dense e suggestive della stagione.
GLI EVENTI DEL19 LUGLIO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Mostra su Vasilij Grossman – Termoli
“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Eventi culturali
Il Festival del Sarà – Dialoghi sul Futuro anima il centro di Termoli per l’ultimo giorno. Giornalisti, scrittori, economisti e figure istituzionali si confrontano sui grandi temi dell’attualità, trasformando la città in un laboratorio di idee aperto al pubblico. Un festival che mette al centro partecipazione, cittadinanza attiva e visioni sul domani.
Musica e Festival
A Macchia d’Isernia si chiude la trentesima edizione del Macchia Blues Festival, una manifestazione storica che ogni anno trasforma il paese nella capitale del blues, grazie a concerti, ospiti internazionali e un’atmosfera che richiama appassionati da tutta Italia.
A Carovilli arriva invece Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, con il suo Hold Fast Tour 2026: una serata di musica live che promette emozioni e un viaggio nei brani più amati della sua carriera.
A Montenero di Bisaccia, in Piazza Giovanni XXIII, torna “Musica sotto le stelle”, terza edizione dell’omaggio dedicato a Franco Califano, un appuntamento che celebra i successi immortali del “Califfo” in una cornice estiva perfetta.
Torna anche “Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde
Sagre e Tradizioni
A Roccamandolfi si rinnova la Festa del Pastore, evento dedicato alla cultura matesina e ai mestieri antichi, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici che raccontano l’identità gastronomica locale.
A Jelsi entra nel vivo la celebre Festa del Grano, una delle ricorrenze più sentite della regione, legata al culto di Sant’Anna e famosa per le straordinarie sfilate delle traglie e dei carri realizzati interamente con chicchi di grano: un patrimonio culturale unico che ogni anno richiama visitatori e curiosi.
Serate e Intrattenimento
La notte si accende a Guglionesi con il Campari Party & Spritz Night, ospitato a Colle Renazzo. Una serata dedicata alla musica anni ’70, ’80 e ’90, con dj set e intrattenimento fino a notte fonda, pensata per chi vuole vivere un’estate all’insegna del divertimento e della socialità.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 Luglio
Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.
“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso