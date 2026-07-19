Eventi in Molise il 19 luglio 2026: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Eventi del 19 luglio in Molise: mostre, festival, sagre, musica live, tradizioni e serate tra Termoli, Jelsi, Macchia d’Isernia e Guglionesi

termoli illusionismo 2026

REGIONE – In Molise la giornata del 19 luglio offre un cartellone ricchissimo che attraversa arte, cultura, musica, tradizioni e nightlife, con appuntamenti per ogni gusto. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre che animano castelli e spazi museali alle rassegne estive dei borghi, dai festival musicali ai grandi omaggi d’autore, fino alle sagre identitarie e alle serate all’aperto, il calendario propone un mix vivace che racconta la vitalità dell’estate molisana. Un intreccio di proposte che unisce comunità, creatività e partecipazione, rendendo questa domenica una delle più dense e suggestive della stagione.

GLI EVENTI DEL19 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Mostra su Vasilij Grossman – Termoli
“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

 Eventi culturali

Il Festival del Sarà – Dialoghi sul Futuro anima il centro di Termoli per l’ultimo giorno. Giornalisti, scrittori, economisti e figure istituzionali si confrontano sui grandi temi dell’attualità, trasformando la città in un laboratorio di idee aperto al pubblico. Un festival che mette al centro partecipazione, cittadinanza attiva e visioni sul domani.

Musica e Festival

A Macchia d’Isernia si chiude la trentesima edizione del Macchia Blues Festival, una manifestazione storica che ogni anno trasforma il paese nella capitale del blues, grazie a concerti, ospiti internazionali e un’atmosfera che richiama appassionati da tutta Italia.

A Carovilli arriva invece Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, con il suo Hold Fast Tour 2026: una serata di musica live che promette emozioni e un viaggio nei brani più amati della sua carriera.

A Montenero di Bisaccia, in Piazza Giovanni XXIII, torna “Musica sotto le stelle”, terza edizione dell’omaggio dedicato a Franco Califano, un appuntamento che celebra i successi immortali del “Califfo” in una cornice estiva perfetta.

Torna anche “Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

Sagre e Tradizioni

A Roccamandolfi si rinnova la Festa del Pastore, evento dedicato alla cultura matesina e ai mestieri antichi, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici che raccontano l’identità gastronomica locale.

A Jelsi entra nel vivo la celebre Festa del Grano, una delle ricorrenze più sentite della regione, legata al culto di Sant’Anna e famosa per le straordinarie sfilate delle traglie e dei carri realizzati interamente con chicchi di grano: un patrimonio culturale unico che ogni anno richiama visitatori e curiosi.

Serate e Intrattenimento

La notte si accende a Guglionesi con il Campari Party & Spritz Night, ospitato a Colle Renazzo. Una serata dedicata alla musica anni ’70, ’80 e ’90, con dj set e intrattenimento fino a notte fonda, pensata per chi vuole vivere un’estate all’insegna del divertimento e della socialità.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 Luglio

Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.

“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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