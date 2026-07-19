Eventi del 19 luglio in Molise: mostre, festival, sagre, musica live, tradizioni e serate tra Termoli, Jelsi, Macchia d’Isernia e Guglionesi

REGIONE – In Molise la giornata del 19 luglio offre un cartellone ricchissimo che attraversa arte, cultura, musica, tradizioni e nightlife, con appuntamenti per ogni gusto. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre che animano castelli e spazi museali alle rassegne estive dei borghi, dai festival musicali ai grandi omaggi d’autore, fino alle sagre identitarie e alle serate all’aperto, il calendario propone un mix vivace che racconta la vitalità dell’estate molisana. Un intreccio di proposte che unisce comunità, creatività e partecipazione, rendendo questa domenica una delle più dense e suggestive della stagione.

GLI EVENTI DEL19 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Mostra su Vasilij Grossman – Termoli

“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Eventi culturali

Il Festival del Sarà – Dialoghi sul Futuro anima il centro di Termoli per l’ultimo giorno. Giornalisti, scrittori, economisti e figure istituzionali si confrontano sui grandi temi dell’attualità, trasformando la città in un laboratorio di idee aperto al pubblico. Un festival che mette al centro partecipazione, cittadinanza attiva e visioni sul domani.

Musica e Festival

A Macchia d’Isernia si chiude la trentesima edizione del Macchia Blues Festival, una manifestazione storica che ogni anno trasforma il paese nella capitale del blues, grazie a concerti, ospiti internazionali e un’atmosfera che richiama appassionati da tutta Italia.

A Carovilli arriva invece Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, con il suo Hold Fast Tour 2026: una serata di musica live che promette emozioni e un viaggio nei brani più amati della sua carriera.

A Montenero di Bisaccia, in Piazza Giovanni XXIII, torna “Musica sotto le stelle”, terza edizione dell’omaggio dedicato a Franco Califano, un appuntamento che celebra i successi immortali del “Califfo” in una cornice estiva perfetta.

Torna anche “Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

Sagre e Tradizioni

A Roccamandolfi si rinnova la Festa del Pastore, evento dedicato alla cultura matesina e ai mestieri antichi, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici che raccontano l’identità gastronomica locale.

A Jelsi entra nel vivo la celebre Festa del Grano, una delle ricorrenze più sentite della regione, legata al culto di Sant’Anna e famosa per le straordinarie sfilate delle traglie e dei carri realizzati interamente con chicchi di grano: un patrimonio culturale unico che ogni anno richiama visitatori e curiosi.

Serate e Intrattenimento

La notte si accende a Guglionesi con il Campari Party & Spritz Night, ospitato a Colle Renazzo. Una serata dedicata alla musica anni ’70, ’80 e ’90, con dj set e intrattenimento fino a notte fonda, pensata per chi vuole vivere un’estate all’insegna del divertimento e della socialità.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 Luglio

Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.

“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso