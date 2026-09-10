CAMPOBASSO – Don Mauro Giovanni Geremia è il nuovo Consigliere ecclesiastico regionale della Coldiretti Molise. Il neoconsigliere è stato designato a ricopre il prestigioso incarico in seno alla Coldiretti regionale da Sua Eccellenza l’Arcivescovo metropolita del Molise e Arcivescovo di Campobasso-Bojano, Mons. Biagio Colaianni, d’intesa con il Vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, Mons. Camillo Cibotti, e di Termoli-Larino, Mons. Claudio Palumbo.

Quarantotto anni, originario di San Giovanni in Galdo, Don Mauro Geremia, attualmente parroco di Gambatesa e coordinatore dell’area “Vette attrattive per i giovani”, direttore diocesano e tutore di “GenerAzioni”, ossia ex “Progetto Policoro”, della Diocesi di Campobasso-Bojano, subentra a Don Vittorio Perrella, Parroco emerito della chiesa di San Giuseppe Artigiano a Campobasso, a riposo per limiti di età, che ha ricoperto l’ufficio di Consigliere Ecclesiastico della Coldiretti Molise per oltre un trentennio.

Sacerdote dal 2003, nel corso del suo ministero Don Mauro ha operato a lungo nell’area del Matese e del Fortore della diocesi di Campobasso-Bojano, impegnandosi attivamente nella riorganizzazione pastorale di numerose piccole comunità locali, ricoprendo gli incarichi di Parroco a Campochiaro e San Polo Matese, vice parroco a San Giuseppe Artigiano a Campobasso, Parroco a Monacilioni e Macchia Valfortore, fino a giungere a Pietracatella e dal 2020 a Gambatesa, comune di cui è attualmente Parroco.

Oltre a ciò, il neoconsigliere ecclesiastico regionale di Coldiretti è stato anche consulente morale del consultorio diocesano, consigliere spirituale della Pastorale familiare, consigliere diocesano di Comunione e Liberazione e vicedirettore della Pastorale vocazionale.

Al neoconsigliere Don Mauro sono giunti, da parte del presidente regionale Claudio Papa, di tutti i dirigenti dell’Organizzazione e del direttore regionale Franco Dell’Acqua, gli auguri più sinceri per un proficuo operato volto al bene di tutti gli imprenditori agricoli associati e dell’intero settore primario più in generale. A Don Vittorio Perrella va, invece, la più sincera gratitudine per la sua instancabile attività pastorale a sostegno della categoria.