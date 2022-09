“Donare per dare la vita”, presentazione progetto a Termoli

TERMOLI – Un viaggio per far conoscere il progetto “Donare per dare la vita”. L’iniziativa di sensibilizzazione farà tappa a Termoli sabato mattina, 1 ottobre, alle ore 9 in municipio. L’associazione “Progetto Onlus Luigi Lazzaretto” sottolinea in ogni tappa la necessità e l’importanza delle donazioni. Il tour in bicicletta, partito dal Veneto, si è poi diretto in Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Dopo Termoli e il Molise sarà invece la volta della Puglia.

Lungo il percorso si tengono incontri con le sezioni locali di Avis, Aido e Ail. Un progetto autofinanziato per una iniziativa nata nel novembre del 2020 a seguito della scomparsa di Luigi Lazzaretto colpito dalla leucemia.

L’omonima onlus intende così ricordarlo attraverso un viaggio in bicicletta autofinanziato, 690 chilometri con la sosta programmata in sei città italiane. A guidare la delegazione della Onlus, che sarà ricevuta dal presidente del Consiglio Comunale di Termoli Annibale Ciarniello, sarà presente il presidente Valerio Perissinotto