Donare per non sprecare, CSV Molise con il progetto di Intesa Sanpaolo

L’iniziativa è stata avviata dopo l’incontro con i referenti territoriali della Direzione Impact. L’Istituto di credito ha messo a disposizione delle associazioni computer e arredi dismessi

REGIONE – Sostenibilità ambientale e solidarietà sono le due prerogative del progetto ‘Donare per non sprecare’ ideato da Intesa Sanpaolo e accolto dal CSV Molise per favorire gli enti del Terzo Settore nello svolgimento delle loro attività. L’Istituto di credito ha messo a disposizione delle associazioni, grazie alla referente Sofia Narducci, i propri beni dismessi, come arredi e computer in disuso ma perfettamente integri e funzionanti, e si è rivolto al Centro di servizio per il volontariato per collegamento veloce e diretto con i beneficiari.

Il CSV Molise ha incontrato il team territoriale per il Molise della Direzione Impact, cioè l’area di Intesa Sanpaolo che si occupa del Terzo Settore, decidendo di promuovere il progetto ‘Donare per non sprecare’ attraverso i propri canali e sono già tante le organizzazioni non profit del territorio ad aver ricevuto computer che risultano molto utili nelle loro incombenze quotidiane e nella partecipazione ai tanti corsi di formazione online che lo stesso CSV organizza.

Il direttore d’area Molise, Puglia e Basilicata Adolfo Rasetti ha spiegato che il tutto è nato dalla piena condivisione di principi e valori del volontariato.

La Direzione Impact è nata nel 2019 dopo l’acquisizione di Banca Prossima, vale a dire l’Istituto di credito che per 10 anni si è occupato di economia sociale, proponendo agevolazioni per fondazioni, cooperative sociali e, appunto, associazioni. Oggi può contare su 600 figure in tutta Italia specializzate nel Terzo Settore, che operano con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito di chi svolge volontariato per il bene comune e di fornire strumenti quali la piattaforma For Funding per raccolte fondi. Una delle misure che risulta particolarmente gradita alle associazioni destinatarie di un finanziamento pubblico è quella dell’anticipo del 20% della cifra ottenuta attraverso i bandi.

Le organizzazioni interessate ad avere ulteriori informazioni sui pc ancora disponibili e in generale sulle possibilità offerte da Intesa Sanpaolo possono contattare il CSV all’indirizzo email: segreteria@csvmolise.it