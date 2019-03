Si accende il nuovo week end molisano con i consueti appuntamenti per scatenarsi a ritmo di disco e caraibico

Weekend del 30 e 31 marzo in Molise con le nuove serate per tutti gli amanti del ballo. Closing party al Dogma di Campobasso, serata speciale al Roof Garden di Isernia con Luca Vera e consueto appuntamento latino al Tropicana di Termoli. Questi i principali appuntamenti danzanti in regione in questo fine settimana ma di seguito trovere anche altri suggerimenti.

SABATO 30 MARZO



Partiamo dal DOGMA Club con il suo party di chiusura. In preserata dalle 22.30 on stage Euphonica Vintage Cover Band. A seguire nella black room in consolle The Twerkaholics mentre in red room GMDT. Dress code: streetwear / hypebeast. Ingresso dalle ore 23:30, omaggio donna tutta la notte, uomo 7 euro con drink, con pass riduzione 5 euro sempre con drink (prenotazioni al 389.9399905).

Musica 60′, 70, 80 al Ristorante Pizzeria Pergola dalle 21 con il jukebox sotto casa. A Ripalimosani sabato latino “Time Square” con il guest El More de Cuba Y su Chicas. Dalle ore 22.30 con dj Alex Latino guest e resident Dj Tony (el loco latino). Alle 2.30 colazione latina all’interno del locale.

A Isernia (via Sant’Ippolito) il Roof Club presenta la sua serata danzante con lo special guest Luca Vera [ The dub Studio ]. In consolle con lui Pier. Ingresso 10 euro con drink in prevendita, 15 euro con drink al botteghino. Possibilità di accesso al privè solo con braccialetto. Luca Vera dj e produttore nasce alla fine degli anni 70 e vive l’inizio di una evoluzione musicale che attraversa gli anni ottanta fino ad arrivare agli anni novanta, in questa fase di crescita acquisisce e si appassiona alla disco attraversando e immergendosi nella italo disco degli anni 80 fino alla maturità musicale che arriva negli anni novanta con l’esplosione della sua passione per la musica house con la quale vive e convive in un amore per essa che lo porta a vivere di persona il provare il brivido della console, passione che vive e persiste da oltre vent’anni e che pervade il suo stato d’animo in un continuo di emozioni che lo portano ad affrontare ogni esperienza come se fosse sempre la prima volta. Dopo anni passati in console inizia a immergersi nel mondo delle produzioni per cui comincia ad appassionarsi e ad avvicinarsi alla musica in modo sempre più profondo,quasi morboso,che lo porta e lo spinge a cercare di sperimentare sempre e cercare quel qualcosa di nuovo,di diverso che lo distingua o che per lo meno provi a distinguerlo.La voglia di fare sempre qualcosa di nuovo e di spaziare nei diversi angoli nascosti della musica fa si che si completi la sua fase di crescita e maturità musicale rendendolo un artista a tutto tondo con conoscenza tale da poter confrontarsi con la realtà di questo mondo con la consapevolezza di un veterano e la voglia di scoprire e conoscere di un bambino.

A Venafro serata all’Hyppocampus con dj-set di Deigos (1 cicchetto a 1 euro, 10 cicchetti un cocktail in omaggio).

DOMENICA 31 MARZO