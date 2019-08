Dove ballare in Molise, weekend 31 agosto – 1 settembre 2019

Capodanno Estivo a Lido Le Dune Beach, si balla a Cala Dei Longobardi, ex GIL, Il Tempo Sospeso e Roof Club

Secondo fine settimana di agosto per gli amanti nel ballo in Molise, vediamo i principali appuntamenti del 31 agosto e 1° settembre. Sabato si balla a Il Tempo Sospeso, l’ex Gil di Campobasso, Roof Club e Lido Le Dune Beach. Domenica spazio al summer party della Cava dei Longobardi.

Su Molisenews24 è presente un’apposita sezione chiamata “Dove si balla in Molise” dedicata alle serate in regione. Chi volesse segnalare una serata danzante in particolare per il weekend può inviare una mail a info@molisenews24.it specificando nell’oggetto la serata.

SABATO 31 AGOSTO

A Lido Le Dune Beach di Termoli Capodanno Estivo 2020 con musica, cena e divertimento dalle ore 17. Il programma prevede aperitivo con Dj Hiko Casio Jr.

Happy Hour fino alle 19 quindi dalle 20.30 cenone di capodanno con antipasto (Finocchi e cavolfiori gratinati), primo (Pennette al Salmone), secondo (Baccalà mollicato e Frittura di calamari), zampone con lenticchie e dessert. Quindi dalle mezzanotte gli auguri e si balla con DJ Hiko Casio Jr. / Robbie Cons. Per info e prenotazioni 3284198767.

A Il Tempo Sospeso dalla mezzanotte “Back to school” in collaborazione con tutte le scuole. Special guest Nicola Siciliano opening Ill Papa + Mark Twayne dj set e second act by Mekkani Soundsystem. Ingresso non definito vi rimandiamo a quello della scorsa settimana. Entro le 2 a 1 euro con bracciale. Bracciali disponibili presso Bar Bellini (Termoli) e dal pr di fiducia. Dopo le 02:00 – con o senza bracciale – 10 euro uomo; 5 euro donna con drink. Servizio navetta dalla stazione andata ore 00.30 ritorno 04.30.

Al Roof Club di Isernia extra date con Diego, David Ino, Lucio e Alessandro in consolle. Ingresso 10 euro con drink (ingresso vietato ai minori di 18 anni). Per info e prenotazione tavoli 3287085639.

All’ex Gil di Campobasso speciale closing party di Kiss Me Deadly 2019 con Luzy L dj da Roma di eventi Pop come Toretta Stile ma anche di eventi dalle selezioni musicali assolutamente cinematiche, piene di Soundtracks, come The Jet Set e Magnetica.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

A Cala dei Longobardi di Termoli dalle ore 13 “End of Summer party – Happy hour con Paella & Sangria e djset”. Si balla musica Hip Hop / Dancehall / Vintage & Revival. In consolle Jahmetta e KAya Moves per l’hip hop & dancehall mentre dj Ark aka Sonny per vintage & revival music. Ingresso libero fino alle 21.