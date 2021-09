Eccellenze di Casa Nostra 2021: ecco chi è stato premiato

TERMOLI – Lunedì scorso, nella sala consiliare del comune di Termoli, sono stati assegnati i premi “Eccellenze di Casa Nostra 2021”. Manifestazione organizzata dall’Associazione Italia è… con l’alto patrocinio della Regione Molise, del comune di Termoli e delle Associazioni culturali Sandro Pertini, presieduta da Veltra Muffo Casasanta, e AEA presieduta da Elena Costa.

Una rassegna delle grandi emozioni per premiati e “premianti” che si è svolta in un pomeriggio termolese, nel totale rispetto delle normative vigenti anti covid. La giornalista Elena Costa, dopo i convenevoli, chiama in causa il presidente del consiglio comunale avv. Annibale Ciarniello, che fa gli onori di casa, poi passa il microfono all’assessore alle attività produttive avv. Giuseppe Mottola, alla presidente dell’Associazione Sandro Pertini e a Pino Costa che introduce, a sorpresa, Tony Santagata, non pubblicizzato prima dell’evento, per evitare assembramenti di massa.

Sono tante le aziende che annualmente vengono premiate, uomini e donne che lavorano con passione e amore per oltre 16 ore al giorno per mantenere salde le loro aziende (considerando i tempi) con abnegazione, sacrificio e passione, garantendo sempre il posto di lavoro e lo stipendio ai propri collaboratori e alle loro famiglie.

Non bisognerebbe mai dimenticare che un’azienda è una realtà economica da rispettare e amare come se fosse di tutti noi, perché al di là dei facili guadagni, chi ha una azienda è sottoposto a sacrifici infiniti e a un duro lavoro. Come dire: Grandi soddisfazioni e soprattutto “Dolore e Sudore”.

Ecco l’elenco completo delle aziende e dei professionisti premiati a Termoli in questa edizione: Cuore Verde coop. Agricola, L’Essenza della Natura, Frentana Cereali, pasticceria Zara, Massimo D’Aloisio, Piero Roberti artigiani dal 1925, Fattoria Di Vaira, Caseificio Morsi e Sorsi, Casale Madonna Grande, Forno Celestino, Tesori del Matese, salumi Santucci, Di Vito, La Roccolana, Casa Priolo, Parente confetture, Staniscia e Zara olio, caffè Monforte, Lupacchioli, Greco Moto, Serramenti Italia, Tortella. PREMI SPECIALI sono stati conferiti a personalità illustri: all’Architetto Antonio De Felice, autore di pregevoli opere architettoniche civili ed ecclesiastiche; al dr Angelo Sollazzo presidente del CIM; al Magistrato dr. Camillo Romandini consigliere presso la corte d’appello di Roma; alla d.ssa Wally Bonvicini, perenne lottatrice contro gli abusi delle banche e agenti di riscossione in favore dei più deboli; al Museo del Profumo voluto dal prof. Massimo De Tollis.

A tutti è stata assegnata una prestigiosa pergamena firmata dal sindaco Francesco Roberti, dal presidente del consiglio comunale Annibale Cerniello, dall’assessore alle attività produttive Giuseppe Mottola e dall’ente organizzatore, associazione culturale editoriale Italia è… L’attore e cantautore, sempre verde, Tony Santagata è stato omaggiato con una pergamena e un’opera del critico d’arte e artista Internazionale Leo Strozzieri, opere assegnate anche agli amministratori. A consegnare i premi, oltre alle autorità comunali, compreso la consigliera Fernanda De Guglielmo, Veltra Muffo pres. associazione Sandro Pertini, il dottor Matteo De Natale ricercatore storico, Ettore Fabrizio presidente dell’associazione Alta Marea, Dalila Catenaro giornalista e scrittrice, che ha parlato del suo romanzo Equilibri Delicati, edito da Costa Edizioni, Paolo Garrisi web master di Abruzzo Siti Web.

Molti prodotti delle aziende vincitrici sono stati donati agli ospiti della bella manifestazione, dove il pubblico presente non ha lesinato calorosi applausi a tutti i convenuti.