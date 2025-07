Eddie Lang Jazz Festival, il programma 2025

Dal 25 luglio al 3 agosto, nella splendida cornice dei Giardini del Castello Pignatelli a Monteroduni si svolgerà la XXXIV° edizione

MONTERODUNI – Dopo il grande successo ottenuto nella precedente edizione, l’Eddie Lang Jazz Festival, torna dal 25 luglio al 3 agosto, nella splendida cornice dei Giardini del Castello Pignatelli a Monteroduni, in provincia di Isernia. Il cartellone artistico prevede quattro appuntamenti da non perdere con artisti di fama internazionale. Patrocinato dal Comune di Monteroduni e dalla regione Molise, con la partecipazione di: Dimensione in qualità di main sponsor, la società di telecomunicazioni Molisana che raggiunge tutta Italia con una connessione ultra veloce e stabile assicurando un servizio eccellente anche nelle zone più isolate, MarkBass e DvMark. Il Festival è organizzato dall’Eddie Lang Music APS con la direzione artistica del Maestro Marco Zampogna. Giunta alla XXXIV° edizione, la manifestazione si apre alla contaminazione di diversi linguaggi musicali che spaziano dalla musica d’autore, al manouche ai suoni elettronici d’avanguardia, senza mai dimenticare le proprie origini jazzistiche.

L'apertura della rassegna il 25 luglio è affidata all'eclettico chitarrista gipsy Joscho Stephan.

Il 26 luglio a salire sul palco sarà la rivoluzionaria e pluripremiata bassista e compositrice polacca Kinga Głyk.

Il 1° agosto sul palco Simona Molinari, cantautrice popjazz con all'attivo 7 album. Ha duettato con numerosi artisti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni. Ha cantato nei migliori teatri Italiani e stranieri, dal Bluenote di New York al teatro Estrada di Mosca, ha partecipato a Sanremo due volte in gara e due volte come ospite. Oltre ad aver scritto e composto gran parte della sua discografia, ha firmato e interpretato la sigla de "I delitti del Barlume" e la canzone dei titoli di coda dell'ultimo film di Giovanni Veronesi: "Romeo è Giulietta".

Il 2 agosto chiuderà la rassegna Kurt Rosenwinkel, considerato a pieno titolo come uno dei pionieri della chitarra jazz degli ultimi anni.

Il suo album del 2005, Deep Song (2005), vede anche la partecipazione di Mehldau e Joshua Redman. Fra i suoi album degni di nota troviamo The Enemies of Energy, The Next Step e il più sperimentale Heartcore.

Opening di ogni concerto alcune delle band emergenti più interessanti del panorama musicale italiano a testimonianza dell’impegno dell’Eddie Lang Jazz Festival a favore delle nuove leve del jazz italiano.

Invece le finali del contest “Il Genio di Eddie Lang” rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 40 , si svolgeranno alle ore 21.00 il 31 luglio per la sezione dedicata alle jazz band, e sempre alle 21.00 il 3 agosto, per quella rivolta ai giovani chitarristi. Un’occasione imperdibile, dunque, ulteriormente impreziosita dalla partecipazione della talentuosa cantautrice Simona Molinari, Presidente della giuria “Jazz Band” il 31 luglio, mentre il noto chitarrista e compositore KURT ROSENWINKEL sarà Presidente della giuria “Finale Chitarristi” il 3 Agosto.

PROGRAMMA ARTISTICO “EDDIE LANG JAZZ FESTIVAL” 2025

Venerdì 25 luglio

Ore 21:30 Light Pole: Francesco Curcio – voce, Lorenzo Cellupica – piano, Damiano Drogheo – sax, Alessandro Magnante – basso, Massimo Ceci – batteria

A seguire alle ore 22:30 JOSCHO STEPHAN TRIO: Joscho Stephan – chitarra, Raffael Müller – chitarra ritmica, Julia Hornung – contrabbasso

Ad aprire l’Eddie Lang Jazz festival sarà il virtuoso chitarrista Joscho Stephan, musicista che affonda le sue radici nella musica gipsy swing, lo stile nato negli anni ’30 grazie al pionieristico e leggendario chitarrista jazz Django Reinhardt. Joscho Stephan non ha semplicemente assorbito questa musica, ma la interpreta anche al massimo livello ed è attivamente impegnato ad accrescerne i confini. Nonostante la sua giovane età, dopo sette acclamati album e un DVD, si è fatto strada nell’illustre circolo dei migliori musicisti di Gipsy Grandi musicisti jazz come Paquito de Rivera, James Carter, Charlie Mariano o Grady Tate, dopo aver suonato con lui, hanno lodato entusiasticamente il suo talento. Ha girato l’Australia con i grandi chitarristi Martin Taylor e Tommy Emmanuel e si è esibito con le sue band (da trio a quintetto) per diversi importanti festival europei, in particolare in Slovenia, Italia, Francia, Polonia e Regno Unito. I suoi concerti al Lincoln Center di New York o nella capitale del country americano Nashville sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico.

In tutto il mondo, la stampa ha sempre parlato bene di Joscho Stephan. Il suo debutto “Swinging Strings” è stato nominato CD del mese dalla rivista americana Guitar Player. Nelle parole dell’amatissimo Acoustic Guitar Magazine, è il garante del futuro della chitarra jazz Gipsy.

Sabato 26 luglio

Ore 21:30 Silvio Fiorelli 5et “A tribute to Dave Weckl”: Silvio Fiorelli – Drums, Enrico Pentrella – bass, Isidoro Grasso – sax, Cristiano Cancellario – keyboards, Claudio D’Amico – guitar

A seguire alle ore 22:30 KINGA GŁYK: Kinga Glyk – basso, Nicolas Viccaro – batteria, Hailey Niswanger – sax, Jan Uvira – tastiere, Arek Gryco – tastiere

Protagonista del secondo concerto dell’Eddie Lang Jazz festival sarà la rivoluzionaria bassista/compositrice Kinga Głyk che nel gennaio 2025 ha pubblicato il nuovo album, Real Life, per l’etichetta Warner Music, senza dubbio il lavoro più distintivo della sua carriera, in continua evoluzione. La musicista ventiseienne, residente tra Polonia e Francia si è affermata come talento generazionale grazie a esibizioni dal vivo internazionali e ai milioni di visualizzazioni su YouTube per le sue cover virali di basso di Eric Clapton, Bruno Mars, Vulfpeck e altri. Si è inoltre impegnata a creare un linguaggio suo, un genere unico di songwriting strumentale contemporaneo ispirato al jazz e al funk, ma con un arrangiamento e un approccio estetico unici.

Głyk è affiancata da musicisti affini come l’aerofonista Casey Benjamin (Robert Glasper Experiment, Stefon Harris) e il batterista Robert “Sput” Searight (Snarky Puppy, Kirk Franklin, Ghost-Note), oltre a una schiera di tastieristi di prim’ordine tra cui Caleb McCampbell (Beyoncé, Michael Bublé), Julian Pollack (Marcus Miller, David Sanborn, Joe Lovano), Nicholas Semrad (Miss Lauryn Hill, Talib Kweli, Bootsy Collins) e il collaboratore di lunga data Brett Williams (Marcus Miller, Mumford and Sons, Stevie Wonder). Micheal League, un collega bassista, contribuisce con tastiere aggiuntive, chitarra elettrica, sitar elettrico e chitarra elettrica baritona fretless. Come co-produttrice, League ha contribuito a mettere in primo piano le doti compositive di Glyk, il cui virtuosismo al basso ha fornito una base ideale per l’interazione spaziale e la spinta in avanti del gruppo. Sebbene prive di parole, tracce come “Unfollower” e la vibrante “Swimming In The Sky” sono alimentate da una narrazione profondamente personale e da idee concettuali estremamente mirate, il suo approccio emotivamente carico allo strumento è notevole nel suo movimento idiosincratico tra assolo e ritmo, melodia indelebile e groove elastico.

Venerdì 1° agosto

Ore 21:30 Accordi Disaccordi: Alessandro Di Virgilio – chitarra solista, Dario Berlucchi – chitarra ritmica e voce narrante, Dario Scopesi – contrabbasso

A seguire alle ore 22:30 SIMONA MOLINARI: Simona Molinari – lead vocal, Claudio Filippini – pianoforte e tastiera, Egidio Marchitelli – chitarre, Nicola Di Camillo – basso elettrico, Fabio Colella – batteria

Il concerto è un viaggio che Simona Molinari compie prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno eccetera. Tra i brani troviamo “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” (sola me ne vò per la città), tratti dalla sua discografia, ma anche “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori, “Caruso” di Lucio Dalla. La nuova versione del concerto è arricchita anche da alcuni brani inclusi nel suo ultimo disco, uscito per la BMG , “Hasta Siempre Mercedes” e possiamo ascoltare la sua versione di “Gracias a la vida”, “Cancion de la simples cosas” (nella versione del disco con la presenza di Paolo Fresu), e “ Nu fil e voce”, un brano inedito scritto per Simona da Bungaro. Un concerto che regala emozioni, passioni, un viaggio carico di emozioni e spazi di riflessione.

Sabato 2 agosto

Ore 21:30 Gianluca Palazzo 4tet: Gianluca Palazzo – Chitarra, Chiara Nicora – Piano, Paul Zogno – Basso elettrico, Francesco Parodi – Batteria

A seguire alle ore 22:30 KURT ROSENWINKEL: Kurt Rosenwinkel – chitarra, Dario Deidda – basso, Greg Hutchinson – batteria

Ci sono artisti che sostengono ciò che è già stato definito nella musica e poi ci sono artisti che definiscono. Il chitarrista, compositore e didatta Kurt Rosenwinkel si colloca indiscutibilmente tra i pionieri di quest’ultimo gruppo. Con una carriera lunga quasi venticinque anni, in cui ha collaborato con artisti dinamici come Brad Mehldau, Brian Blade, Mark Turner, Joshua Redman, Chris Potter e stimati veterani del jazz come Joe Henderson, Paul Motian e Gary Burton, il segno indelebile di Rosenwinkel nella musica è la pienezza di essere immerso nelle ricche e profonde tradizioni del jazz, scaturito da tali fondamenta vitali per elevare la propria arte a nuove vette, evolvendo il linguaggio in un modo che nessun altro chitarrista ha fatto dal suo arrivo. Musicista eclettico e innovatore naturale è riconosciuto per essere un grande innovatore e uno dei più grandi innovatori del secolo nella musica jazz. Il suo approccio è profondamente melodico e pur partendo dalla tradizione ha creato un linguaggio del tutto originale che nessun chitarrista ha saputo imitare. Una visione la sua, che pur mantenendo un approccio jazzistico all’improvvisazione ha saputo assorbire tanti altri linguaggi che spaziano tra influenze hip-hop, rock e classiche. Ad accompagnarlo ci saranno due grandi musicisti, Dario Deidda al basso e Greg Hutchinson alla batteria che collaborano già da diverso con Rosenwinkel.

Anche quest’anno l’Eddie Lang Jazz Festival sarà un’occasione di incontro riflessione e avvicinamento alla musica per giovani e famiglie. Non soltanto uno spettacolo di alto livello, ma anche un momento magico per respirare musica a 360 gradi e di connessione tra artisti e appassionati. Oltre ai concerti non mancheranno jam session, contest e un campus come l’Eddie Lang Junior Fest che si terrà dal 28 al 30 luglio, organizzato dall’Associazione Eddie Lang, in collaborazione con la scuola di musica di Monteroduni dell’Associazione Giuseppe De Giacomo con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla musica Jazz. A condurre i ragazzi in un viaggio nell’universo del jazz ci saranno i maestri Basilio Roselli, Marco e Paolo Zampogna, Rosaria Massaro e Nicola Hansalik Samale. Grazie ai loro insegnamenti lo studente potrà esplorare le sonorità, l’improvvisazione, la tecnica e la libertà di espressione proprie di questo genere musicale. I tre giorni saranno suddivisi in attività volte a far sviluppare agli studenti la pronuncia dello Swing e l’interplay tra i musicisti, partendo dalla tradizione degli anni ‘ 20 fino ad arrivare alla contemporaneità. L’obiettivo finale sarà la costituzione, a seconda degli strumentisti a nostra disposizione, di una Jazz Band o di una Junior Big Band, in modo che tutti i concetti del linguaggio musicale appresi dai ragazzi durante le lezioni possano solidificarsi nella pratica.

BIGLIETTI

Concerti dal 25 luglio al 2 agosto

Giardini Castello Pignatelli,

Via Principe Pignatelli 1, Monteroduni (Isernia)

Inizio live ore 21:30

Biglietti disponibili su Vivaticket.com

https://www.vivaticket.com/it/tour/eddie-lang-jazz-festival-2024/3386?culture=it-it

info@eddielang.it

CONCERTI SUL PALCO PRINCIPALI – Giardini Palazzo Pignatelli

25 luglio – Joscho Stephan Trio: biglietti – parterre 15,00€ / poltrona 30,00€

26 luglio – Kinga Głyk: biglietti – parterre 15,00€ / poltrona 30,00€

1° agosto – Simona Molinari: biglietti – parterre 20,00€ / poltrona 30,00€

2 agosto – Kurt Rosenwinkel: biglietti – parterre 20,00€ / poltrona 30,00€

ABBONAMENTO POLTRONA 90,00€

ABBONAMENTO PARTERRE 55,00€

JAM SESSION E APERITIVI 25 e 26 luglio 1 e 2 agosto

25 luglio 00:00 presso Bar Amarcord in Piazza Marconi

Le Chat Rouge (Alain Bonelli – chitarra, Lorenzo D’Annunzio – contrabbasso, Eugenio Timpani – violino, Luigi Pizzutti – chitarra)

26 luglio 00:00 presso Bar Amarcord in Piazza Marconi

Evergroove (Mario Martino – chitarra elettrica e voce, Pierluca D’Uva – basso, Aurelio Di Lucia- Batteria)

31 luglio Castello Pignatelli

18:30 AperiJazz fino all’ inizio delle finali dei concorsi.

1 agosto 00:00 presso La Lucina Pub in Piazza Monumento – Sassinfunky Street Band

a seguire Zacc Trio feat Fabiola Valerio (Elmo Zaccardelli – chitarra e voce, Fabiola Valerio – voce, Lorenzo Mastrogiuseppe – basso elettrico, Domenico Ciaramella – batteria)

2 agosto 00:00 presso Bar Amarcord in Piazza Marconi

Luigi Tessarollo Trio (Luigi Tessarollo – chitarra, Alessandro Bintzios – basso Samuele Giancola – batteria)

3 agosto Castello Pignatelli

18:30 AperiJazz fino all’inizio delle finali dei concorsi.