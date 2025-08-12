Notti Angioine a Colletorto. Yoga e bagno sonoro a Pietracatella, sagra della polenta a Pescolanciano, Karima live a Oratino
REGIONE – Martedì 12 agosto il Molise si accende di musica, sapori e spiritualità. Molisenews24.it ricorda alcuni degli appuntamenti principali. Da Pietracatella, dove yoga e bagno sonoro invitano alla quiete interiore, al 43° Festival della Canzone Dialettale di Gambatesa, che celebra le radici linguistiche con passione e talento. A Guardialfiera, i ritmi travolgenti dei Los Locos animano la piazza, mentre a Pescolanciano la tradizione prende forma nella gustosa Sagra della Polenta alla Villa Comunale. A Roccasicura, musica e sangria scaldano Piazza Sant’Antonio, e a Oratino, la voce elegante di Karima incanta sotto le stelle. In questo mosaico di emozioni, Colletorto si distingue con un viaggio nel tempo: le Notti Angioine riportano il borgo all’epoca medievale, tra rievocazioni storiche, spettacoli e atmosfere da fiaba.
MOSTRE
Fino al 20 agsoto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 12 AGOSTO
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
Yoga e bagno sonoro a Pietracatella
43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa.
Los Locos in concerto a Guardialfiera.
Sagra della polenta alla Villa Comunale di Pescolanciano.
Musica e Sangria in Piazza Sant’Antonio a Roccasicura.
Karima live a Oratino
13 agosto
Festival del Folklore a Pietracatella.
Salotto letterario UMDI Molise Noblesse Filitalia dal titolo “Il luogo del cuore” alle 16.30 a San Polo Matese
Ver Sacrum e rituali dei Sanniti – XXIII edizione a Bojano
43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa
4° Festa Country a Portocannone
Un piano per Sepino ospita Giovanni Mascia / Parco Archeologico di Sepino
Frozen. Elsa e il castello di ghiaccio – musical al Teatro Verde di Termoli
Borgo in Cantina 2025 a Torella del Sannio
Notte bianca della lettura 2025 a Montagnano
14 agosto
31^ Edizione “Festa del Mare” ad Agnone Frazione Villacanale
Manu Chao in concerto a Capracotta
Notte di Ferragosto – Sagra casc e ova a Fossalto
Serata danzante con i Vintage People a Mirabello Sannitico
Polenta tipica Santangiolese a Sant’Angelo in Grotte
Carrieri in festa… d’estate a Santa Croce di Magliano
15 agosto
B.B. Orchestra in Largo Sabelli ad Agnone
Serata danzante con I cavalieri del liscio Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno
Serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.