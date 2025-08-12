Notti Angioine a Colletorto. Yoga e bagno sonoro a Pietracatella, sagra della polenta a Pescolanciano, Karima live a Oratino

REGIONE – Martedì 12 agosto il Molise si accende di musica, sapori e spiritualità. Molisenews24.it ricorda alcuni degli appuntamenti principali. Da Pietracatella, dove yoga e bagno sonoro invitano alla quiete interiore, al 43° Festival della Canzone Dialettale di Gambatesa, che celebra le radici linguistiche con passione e talento. A Guardialfiera, i ritmi travolgenti dei Los Locos animano la piazza, mentre a Pescolanciano la tradizione prende forma nella gustosa Sagra della Polenta alla Villa Comunale. A Roccasicura, musica e sangria scaldano Piazza Sant’Antonio, e a Oratino, la voce elegante di Karima incanta sotto le stelle. In questo mosaico di emozioni, Colletorto si distingue con un viaggio nel tempo: le Notti Angioine riportano il borgo all’epoca medievale, tra rievocazioni storiche, spettacoli e atmosfere da fiaba.

MOSTRE

Fino al 20 agsoto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 AGOSTO

Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.

Yoga e bagno sonoro a Pietracatella

43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa.

Los Locos in concerto a Guardialfiera.

Sagra della polenta alla Villa Comunale di Pescolanciano.

Musica e Sangria in Piazza Sant’Antonio a Roccasicura.

Karima live a Oratino

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

Salotto letterario UMDI Molise Noblesse Filitalia dal titolo “Il luogo del cuore” alle 16.30 a San Polo Matese

Ver Sacrum e rituali dei Sanniti – XXIII edizione a Bojano

43° Festival della Canzone Dialettale a Gambatesa

4° Festa Country a Portocannone

Un piano per Sepino ospita Giovanni Mascia / Parco Archeologico di Sepino

Frozen. Elsa e il castello di ghiaccio – musical al Teatro Verde di Termoli

Borgo in Cantina 2025 a Torella del Sannio

Notte bianca della lettura 2025 a Montagnano

14 agosto

31^ Edizione “Festa del Mare” ad Agnone Frazione Villacanale

Manu Chao in concerto a Capracotta

Notte di Ferragosto – Sagra casc e ova a Fossalto

Serata danzante con i Vintage People a Mirabello Sannitico

Polenta tipica Santangiolese a Sant’Angelo in Grotte

Carrieri in festa… d’estate a Santa Croce di Magliano

15 agosto

B.B. Orchestra in Largo Sabelli ad Agnone

Serata danzante con I cavalieri del liscio Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno

Serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.