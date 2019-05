Elezioni europee: Luigi Di Maio a Campobasso mercoledì 8 maggio

CAMPOBASSO – Appuntamento con il vicepremier Luigi Di Maio (foto) in Molise, per la precisione a Campobasso, mercoledì 8 maggio alle 19:30. Verrà presentato l’Europrogramma del MoVimento 5 Stelle per le elezioni europee del 26 maggio.

“Ci vediamo con Luigi Di Maio per parlare di futuro e cambiamento, in Europa come in Italia. Non possiamo fermarci ora. Dobbiamo Continuare X Cambiare!”, si legge in una nota nel M5S.

L’incontro pubblico con Di Maio si terrà in Piazza Gabriele Pepe, all’interno del palazzo della Prefettura di Campobasso.